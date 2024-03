Gabriel : un étudiant fait un périple de 6000 km pour soutenir une noble cause

Un défi hors du commun a été lancé par Gabriel, un étudiant algérien à Paris : relier Copenhague à Alger à vélo. Ce voyage de 6000 km à travers 11 pays n’est pas seulement une aventure personnelle, mais aussi une mission humanitaire pour financer une journée de sauvetage en mer de l’Ocean Viking, le navire de l’association SOS MÉDITERRANÉE.

Le choix de Copenhague comme point de départ n’est pas anodin. Cette ville est connue pour son engagement envers la culture cycliste et représente le début idéal pour le marathon de Gabriel.

Gabriel traversera des paysages variés, des villes historiques aux campagnes pittoresques, en passant par des montagnes imposantes. Chaque étape sera l’occasion de découvrir la richesse culturelle et naturelle de l’Europe. Et il finira par la traversée de la mer Méditerranée qui est un symbole de connexion entre les peuples et les cultures. Gabriel mettra en lumière cette diversité à travers son voyage.

Un marathon pour une bonne cause : soutenir SOS MÉDITERRANÉE

L’objectif de Gabriel est de financer une journée de sauvetage en mer pour l’Ocean Viking. Chaque kilomètre parcouru contribuera à soutenir les efforts de l’association dans le sauvetage des vies en péril en Méditerranée.

Derrière Gabriel se trouve une équipe de soutien, comprenant des vidéastes et des musiciens, qui contribuent à documenter et à partager son histoire, inspirant ainsi d’autres à prendre part à des causes humanitaires.

Gabriel invite chacun à suivre son périple et à contribuer à la cause de SOS MÉDITERRANÉE. Son voyage est un rappel puissant que l’endurance et la détermination peuvent mener à des changements significatifs.