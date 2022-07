Future Gate : vers un nouveau procès pour Numidia, Rifka et Stanley

Accusés pour être impliqués dans l’affaires « Future Gate », les influenceurs Numidia Lezoul, Stanley mais aussi Rifka, passent leurs journées depuis sept mois derrière les barreaux. En effet, ces derniers ont fait la promotion de cette agence qui a escroqué plusieurs étudiants algériens.

Comme l’ont rapporté les médias algériens, notamment Algérie 360, cette affaire a fait objet de plusieurs procès mais aussi à de nombreux reports. Cependant, ces derniers n’ont pas empêché la vérité d’être dévoilée et de révéler les faits derrière cette escroquerie. Arnaque dont les victimes étaient de simples étudiants algériens.

Cependant, le mois de juin dernier, le tribunal correctionnel de Dar El Beida a requis un an d’emprisonnement ferme et une amende de 100000 dinars algériens à l’encontre de chacun de ses créateurs de contenu. à savoir Numidia Lezoul, Rifka et Stanley. En revanche, pour ce qui est de l’influenceuse Ines Abdelli, celle-ci a retiré son nom de l’affaire avec seulement une amende de 100000 dinars algériens.

Numidia Lezoul, Rifka et Stanley de nouveau devant la justice

Par ailleurs, ces influenceurs ont entamé une nouvelle procédure judiciaire. Et ce, pour faire un recours à la procédure d’appel pour la contestation du dernier jugement pris par le tribunal de Dar El Beida à leur encontre. Ainsi Stanley, Rifka et Numidia Lezoul comparaîtront une nouvelle fois, dans huit jours, devant le tribunal chargé de leur affaire.

Selon les informations rapportées par l’arabophone Ennahar, 14 accusés au total vont comparaître aussi devant la justice, le 26 juillet prochain, et ce dans le cadre de la même affaire de « Future Gate ». Ainsi, la cour de Ruisseau d’Alger va procéder à la réévaluation des faits et à la prononciation d’un nouveau jugement à l’encontre de ces mis en cause.