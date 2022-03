Future Gate : Numidia Lezoul devant le juge d’instruction

L’affaire Future Gate n’est plus à présenter, plus de deux mois que cette affaire défraie la chronique, pour cause, des dizaines d’étudiants algériens arnaqués par une « agence d’études à l’étranger », mais aussi des gens connus sur les réseaux sociaux ont été placés sous mandat de dépôt dans cette dite affaire.

L’une des mises en cause, n’est autre que Numidia Lezoul, celle qui détient le compte Instagram le plus suivi en Algérie (6 millions de followers), se retrouve en prison depuis le 17 janvier 2022, cette dernière devrait être concernée par une audition chez le juge d’instruction auprès du tribunal de Dar El Beida, durant la journée d’aujourd’hui, mercredi 2 mars 2022. Cette étape s’inscrit dans la continuité du processus d’investigation, concernant 14 prévenus dont 11 en détention provisoire.

Il est à noter que durant la journée d’hier mardi 1er mars, deux influenceurs Farouk Boudjemline (Rifka) et Mohamed Aberkane (Stanley) ont aussi été présentés au près du même tribunal pour une audition.

Ceci marque un avancement considérable dans l’affaire Future Gate, sachant qu’il y a une semaine trois autres personnes détenues à Kolea ont été entendues : J.Lina, T.Nadjet et B.Rania.

Il est à rappeler aussi qu’une autre influenceuse répondant au nom d’Ines Abdelli, est impliquée dans cette affaire, étant mineure cette dernière a été placée sous contrôle judiciaire.

Retour sur l’affaire

Pas moins de 11 personnes ont été placées la mi-janvier passée, sous mandat de dépôt par le juge d’instruction du tribunal de Dar el Beida (Alger) dans le cadre de cette scandaleuse affaire dont les victimes sont des étudiants algériens qui voulaient poursuivre leurs études à l’étranger à tout prix. Finalement, ils se sont fait arnaquer tandis que des sommes colossales ont été empochées par certains influenceurs.

Les mis en cause font face à de lourds chefs d’inculpations, à l’instar de « formation d’une association de malfaiteurs » « escroquerie », mais aussi « traite d’êtres humains » et « violation de la législation relative aux mouvements de fonds vers et depuis l’étranger ».

Le principal accusé dans l’affaire Future Gate est Oussama Rezagui, propriétaire de ladite agence qui a arnaqué les étudiants en promettant un suivi et une aide pour les accompagner à poursuivre leurs études à l’étranger.

L’implication des influenceurs, même étant indirecte est à souligner, en effet lors de leurs témoignages devant la justice, relayés sur plusieurs médias algériens les influenceurs ont affirmé avoir perçu d’importantes sommes d’argent, en contrepartie de la promotion des services de l’agence « Future Gate » ce qui met en évidence un lien direct.