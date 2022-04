Future Gate – influenceurs : le procès pour bientôt ?

Le juge aurait décidé le renvoi du dossier « Future Gate » devant la section correctionnelle. Il aurait ainsi, décidé de la requalification des faits de « criminels » à « délits ». La chambre d’accusation aurait ordonné l’envoi du dossier devant le tribunal correctionnel de Dar El Beida, en attendant un procès probablement prévu en mai prochain.

Parmi les accusés, se trouve le propriétaire de la société fictive « Future Gate » appelée « Oussama, R ». Mais aussi un certain nombre d’influenceurs, notamment Numidia Lazoul, Farouk Boudjemline connu sous le nom de « Rifka » et Mohamed Aberkane alias « Stanley », qui sont en détention, ainsi que Ines Abdelli, mineure qui a été placée sous contrôle judiciaire.

Requalification des faits de « criminels » à « délits »

Selon Ennahar, le doyen des juges d’instruction du tribunal de Dar El Beida aurait bouclé son enquête dans l’affaire « Future Gate ». Il aurait été décidé de la requalification des faits de « criminels » à « délits » et donc que plusieurs charges soient abandonnées. Notamment ceux liés au délit de blanchiment d’argent en utilisant des facilités garanties par l’activité bâtie. Dans le cadre d’un groupe criminel organisé, une infraction de traite des personnes, commise par un groupe criminel organisé à caractère transnational.

Les accusés feraient donc face à des charges moins lourdes, liées au délit d’escroquerie du public, violation de la législation et de la réglementation relatives au change et aux mouvements de capitaux depuis et vers l’étranger, faux et usage de faux dans des documents bancaires, faux et usage de faux dans des actes administratifs. Cette décision a été appuyée par la chambre d’accusation du Conseil judiciaire de la capitale, au cours de l’enquête sur la même affaire.

Il est à rappeler que la chambre d’accusation de la cour d’Alger a rejeté cette semaine, la demande de libération provisoire de Numidia lezoul, Rifka, Stanley et d’autres accusés dans l’affaire « Future Gate ». Cela vient confirmer la décision prononcée par le juge d’instruction près le tribunal de Dar El Beïda.