Futur président de la FAF : Belmadi ne s’implique pas

Djamel Belmadi dément la rumeur faisant état de son implication dans l’élection du futur président de la FAF. Il a encore une fois fait part de son souhait de jouer le prochain match face au Niger au nouveau stade d’Oran.

L’assemblée générale élective pour la présidence de la FAF approche à un grand pas. Elle aura lieu, rappelons-le, le 7 juillet prochain. Ce sera l’occasion de connaître l’identité du successeur à Charaf-Eddine Amara. Ce dernier a quitté officiellement la structure de Delly Brahim il y a environ dix jours, soit lors de l’assemblée générale ordinaire de la FAF, où les membres de l’AG ont entériné, à l’unanimité, sa démission.

Le jour J approche à un grand pas. En effet, et à environ 10 jours de l’AG élective, on commence à spéculer sur l’identité de celui qui présidera la première instance du football national. La course entre les prétendants a été lancée en toute discrétion. Mais finalement, deux hommes seulement devraient se porter candidats à la présidence de la FAF. Il s’agit de Djahid Zefizef et Abdelhakim Serrar. Ils sont attendus aujourd’hui pour déposer leurs dossiers de candidature.

Il est à noter que le nom de Mohamed Raouraoua a circulé sur les réseaux sociaux comme étant le potentiel successeur à Charaf-Eddine Amara. Certes, il a envisagé de se porter candidat, mais il s’est retiré pour des raisons purement personnelles. L’ancien président de la FAF devrait soutenir Abdelhakim Serrar. Ça reste même envisageable pour qu’il soit son conseiller, rapportent plusieurs médias algériens.

Belmadi : «Bienvenu à celui qui servira la FAF»

Une rumeur a été lancée sur les réseaux sociaux faisant état de l’implication de Djamel Belmadi dans l’élection du futur président de la FAF. Le sélectionneur national la dément formellement.

«Je ne peux pas parler du futur président de la FAF, ça me dépasse. En tant que sélectionneur, je reste concentré sur mon travail avec la sélection. Tout ce que je peux vous dire, est que je souhaite la bienvenue à celui qui servira la FAF, la sélection nationale en particulier». a déclaré Belmadi en marge de la cérémonie d’ouverture des Jeux Méditerranéens Oran-2022.

Par ailleurs, le sélectionneur national se dit content du déroulement de la 19e édition des JM à la capitale de l’Ouest. «Je suis très content que l’événement méditerranéen se déroule dans notre pays. J’ai hâte de disputer le match face au Niger au nouveau stade d’Oran. Je veux découvrir le public de l’Ouest du pays».