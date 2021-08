Fusillade dans une cafétéria à Aïn Defla : ce que l’on sait

La journée de ce dimanche 15 aout 2021 a été marquée par une fusillade qui a frappé la commune Tarek Ibn Ziad dans la wilaya de Ain Defla, à l’ouest de l’Algérie.

En effet, la cité Tarek Ibn Ziad a été secouée par une fusillade à la Kalachnikov qui a eu lieu dans un café de la ville. Armé d’un fusil d’assaut, l’auteur de l’attaque a pénétré dans le café et a commencé à tirer sur tout le monde.

Selon des sources locales, le premier bilan fait état d’un mort et plusieurs blessés. La personne décédée est un homme âgé d’une soixantaine année qui travaillait dans les collectivités locales.

L’auteur de l’attaque toujours en fuite

En tout, il y a eu quatre blessés. Deux d’entre eux ont été évacués à l’hôpital de Khmiss Miliana ; Quant aux autres, ils ont été transférés vers l’établissement hospitalier de Theniet El Had de Tissemsilt. Parmi les blessés, on retrouve le propriétaire de la cafeteria et un ancien agent de sécurité communal.

D’un autre côté, l’auteur du crime est actuellement en fuite ; Il n’a toujours pas été identifié. Une enquête a été ouverte par les services de sécurité de la région pour déterminer les circonstances de ce drame et si, s’agit-il, d’une attaque terroriste.