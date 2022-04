Fusillade dans le métro de New York : le premier bilan tombe

La ville de New York a été secouée ce mardi 12 avril 2022, durant la matinée par une fusillade au niveau d’une station de métro à Brooklyn.

En effet, l’attaque a fait au moins 16 blessés dans le métro New-Yorkais, plus précisément à Brooklyn, à l’intérieur de la station 36th Street, près du cimetière de Green-Wood, ont indiqué les pompiers de la ville. Il y a plusieurs victimes, a déclaré un porte-parole du service des pompiers de la ville de New York. « A 8h27, la police a reçu un appel d’urgence par une personne qui a été touchée par balle, dans le métro » à Brooklyn, avait confirmé un peu plus tôt une porte-parole de la police de New York.

D’après l’agence américaine Associated Press, les secours répondaient à des appels d’urgence alors que de la fumée s’échappait de la station 36th Street, dans le quartier de Sunset Park. Selon les pompiers de New York des engins explosifs non déclenchés auraient été retrouvés, alors que selon un tweet de la police, « il n’y a pas d’engins explosifs opérables à l’heure actuelle ».

Chasse à l’homme à New-York

La police recherche un homme portant un masque à gaz et un gilet de chantier orange qui a réussi à prendre la fuite et une chasse à l’homme est en cours pour retrouver le suspect., selon les médias de New York.

La police de New York a lancé un appel à témoin sur les réseaux sociaux, cette dernière demande à toute personne qui a des informations sur cette fusillade de se signaler aux forces de l’ordre, tout en demandant aux citoyens de ne pas s’approcher du lieu de la fusillade.

Selon la chaine américaine CNN, les écoles aux alentours de Brooklyn sont confinées, qui a cité un porte-parole du département de l’éducation.