Funérailles émouvantes des victimes des recents incendies à Bejaïa (VIDÉO)

Le village d’Ait Oussalah, à Toudja (Béjaïa), a été enveloppé d’une ambiance de tristesse ce vendredi. Alors que les habitants se sont rassemblés en grand nombre pour rendre un dernier hommage, on pouvait percevoir dans l’air une profonde mélancolie, la lourdeur des cœurs endeuillés et le silence respectueux de la communauté.

Le message de condoléances diffusé évoque donc ce tragique événement : « Les résidents du village AIT OUSSALAH, dans la commune de TOUDJA, sont profondément attristés d’annoncer le décès des membres bien-aimés de leur communauté :

CHIBANE NACER, fils de Said

CHIBANE QUARDA, fille de Sadi, épouse de Chibane Abdelhamid

CHIBANE HASSINA, fille de Sadi

CHIBANE ISLEM, fils de Abdelhamid

CHIBANE AXEL, fils de Abdelhamid

TAMANIT YAMINA, fille de Ahmed, épouse de Zenoud Samir

ZENOUD CYNTHIA, fille de Samir

AMOKRANE SALIHA, fille de Mohand

AMOKRANE ZOHRA, fille de Mohend. »

Ainsi, ces défunts ont alors été inhumés ce Vendredi 28 Juillet 2023, après la prière de Dohr, au cimetière du village AIT OUSSALAH. Pendant cette triste cérémonie, l’immense foule présente témoignait du profond respect et de la grande affection qu’elle portait à ces âmes parties trop tôt. Le silence n’était interrompu que par quelques sanglots discrets, reflétant la douleur collective face à cette perte immense.

Incendies à Bejaia : dernier bilan en date

La tragédie des incendies de forêt ayant frappé l’Algérie a laissé des séquelles profondes. Béjaïa, l’une des régions les plus touchées, comptabilise un bilan humain particulièrement lourd.

Selon une mise à jour récente de Radio Soummam, la wilaya de Béjaïa déplore désormais 28 victimes, par rapport aux 22 initialement recensées. Six autres personnes, gravement blessées lors de ces incendies, ont malheureusement succombé, portant ainsi le total national à 40 défunts, une augmentation par rapport au bilan précédent de 34.

D’après les informations émanant de la direction locale de la santé et relayées par Radio Soummam, l’identification de certains défunts est alors toujours en cours, ajoutant une angoisse palpable pour les familles en quête de réponses. Quant aux blessés, six d’entre eux sont toujours hospitalisés au CHU Khelil Amrane, sur les 229 initialement admis dans les divers établissements de la wilaya. Suite à la gravité de leurs blessures, cinq d’entre eux ont été évacués vers l’hôpital des grands brûlés de Zéralda, à Alger.

Suite à cette catastrophe, une immense vague de solidarité a donc émergé. Les citoyens, unis dans l’épreuve, ont montré une résilience exemplaire et ont apporté soutien et assistance aux familles endeuillées. Dans ces moments sombres, la solidarité et la fraternité algérienne ont alors brillé, témoignant de l’union indéfectible du peuple face à la tragédie.