Fuites des sujets du BEM : 4 condamnations à la prison ferme et une lourde amende prononcées

Le parquet près le tribunal de Sfisef, dans la wilaya de Sidi Bel Abbes, a annoncé ce jeudi la condamnation de quatre personnes à cinq ans de prison ferme.

La justice les a reconnues coupables d’avoir publié sur les réseaux sociaux des sujets du Brevet d’Enseignement Moyen (BEM) pendant le déroulement des épreuves.

L’affaire repose sur une enquête du service central de lutte contre la cybercriminalité. Les faits remontent au 20 mai 2026. Une agent administrative et une surveillante d’examen figurent parmi les mises en cause.

Une publication sur Facebook pendant l’épreuve d’éducation islamique

Selon le communiqué du parquet, les enquêteurs ont repéré un premier compte électronique. Sa propriétaire, identifiée par les initiales (B.S), a publié le sujet de l’épreuve d’éducation islamique alors que l’examen était encore en cours.

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Ce sujet lui a été envoyé par une autre personne, dénommée (B.N), agent administratif au CEM Karmouche Mohamed. La publication a eu lieu dans le groupe électronique « BEM 2026 » sur Facebook.

Une surveillante photographie l’épreuve d’histoire-géographie et l’envoie pour diffusion sur les réseaux sociaux

Un deuxième compte a également été identifié par les services de cybercriminalité. Sa propriétaire, (H.S), était chargée de la surveillance dans une salle d’examen.

Selon le parquet, elle a photographié le sujet d’histoire-géographie avec son téléphone portable, quinze minutes après le début de l’épreuve. Elle a ensuite envoyé l’image via Messenger à la propriétaire d’une page nommée « Mes enfants, mon paradis ».

Comparution immédiate et condamnation : verdict du tribunal et sanctions prononcées

Le procureur de la République près le tribunal de Sfisef a ouvert une enquête préliminaire. Celle-ci a abouti à l’arrestation des suspects. Ils ont été présentés devant le parquet ce jeudi, selon la procédure de comparution immédiate.

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À l’issue du procès, le tribunal a condamné chaque prévenu à :

Cinq (05) ans de prison ferme

Une amende de 500 000 DZD

Une mesure de placement immédiat en détention

La peine a été prononcée pour diffusion d’un sujet d’examen du Brevet d’Enseignement Moyen (BEM) durant l’épreuve, en utilisant des moyens de communication à distance.

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