Fuites au BEM : 2 personnes condamnées à la prison ferme à Khenchela et Chlef

Les services judiciaires ont réagi avec fermeté face à deux tentatives distinctes de triche aux examens du Brevet d’enseignement moyen (BEM), survenues dans les wilayas de Khenchela et de Chlef. Deux personnes ont été condamnées à des peines de prison ferme et à des amendes, après avoir tenté de trafiquer le bon déroulement des épreuves en diffusant illégalement des sujets et des réponses via des moyens de communication électroniques.

À Kaïs, dans la wilaya de Khenchela, une surveillante d’examen, identifiée par les initiales S. S., a été arrêtée pour avoir tenté de publier le sujet de l’examen final du BEM en utilisant un moyen de communication à distance. Selon le communiqué du parquet du tribunal de Kaïs, cette tentative de fuite constitue une violation grave des règles de confidentialité entourant les examens nationaux.

Prison ferme pour tentative de triche à Khenchela et Chlef

L’enquête préliminaire ayant été rapidement menée, la mise en cause a été présentée devant le parquet le 3 juin 2025. L’affaire a été jugée selon la procédure de comparution immédiate, et s’est soldée par une condamnation à deux ans de prison ferme. Elle devra également s’acquitter d’une amende de 250 000 dinars algériens. Le matériel utilisé pour l’opération a été saisi et confisqué par la justice.

À Chlef, c’est un homme de 41 ans qui a été jugé pour des faits similaires. Il a été reconnu coupable d’avoir diffusé les réponses de l’examen du BEM via les réseaux sociaux. Le parquet du tribunal de Chlef a précisé dans un communiqué que le prévenu avait eu recours à des technologies modernes de communication pour tricher, portant ainsi atteinte à la transparence du processus éducatif.

Des peines sévères pour atteinte à l’intégrité scolaire

Présenté devant le juge en comparution immédiate, il a été condamné à trois ans de prison ferme et à une amende de 100 000 dinars. Le tribunal a également ordonné la confiscation du matériel électronique utilisé et son incarcération immédiate.

Dans les deux affaires, les parquets concernés ont réaffirmé leur engagement à lutter sans relâche contre toute tentative de fraude aux examens nationaux. Ils ont rappelé que de tels actes nuisent gravement à la crédibilité des épreuves et à l’égalité des chances entre les candidats.