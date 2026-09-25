Boumerdès : une fuite d’eau colossale sur le réseau de Taksebt inonde plusieurs cités à Boudouaou

Les services de la Protection civile de la wilaya de Boumerdès sont intervenus, aujourd’hui à 15h00, suite au signalement d’une importante fuite d’eau sur la canalisation principale de raccordement en provenance du barrage de Taksebt.

Selon un communiqué émanant des mêmes services, la fuite s’est déclarée sur la conduite maîtresse reliant le barrage de Taksebt à Alger, plus précisément au niveau de la localité de Draâ Lekhal, dans la commune de Boudouaou.

L’explosion a provoqué une importante fuite d’eau, entraînant l’infiltration de grandes quantités d’eau dans plusieurs habitations et causant des dégâts à plusieurs résidents, ainsi que l’inondation de plusieurs quartiers de la ville dans la zone concernée, en raison de la puissance de la fuite.

Face à cette situation d’urgence, les autorités compétentes ont immédiatement déployé un dispositif de sécurité sur les lieux du incident.

En parallèle, des opérations d’aspiration et d’évacuation des eaux ont été lancées dans les quartiers résidentiels riverains afin de limiter les dégâts et de circonscrire les répercussions de cette avarie.

Cette intervention d’envergure est menée sous la supervision directe du directeur de la Protection civile de la wilaya de Boumerdès, et se déroule en présence des autorités locales de la wilaya, mobilisées sur place.

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Taksebt : Une ressource stratégique sous tension

Cet incident majeur met en lumière la centralité et la forte pression exercée sur cette infrastructure hydraulique vitale.

Pour rappel, le barrage de Taksebt — situé dans la wilaya voisine de Tizi Ouzou et qui alimente à la fois Tizi Ouzou, Boumerdès et une partie d’Alger — connaît une situation hydrique historique.

Après des années de sécheresse, ses réserves ont franchi pour la première fois depuis plus de cinq ans le seuil des 90% de sa capacité de remplissage, frôlant les 155 millions de mètres cubes sur un total de 180 millions.

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Ce niveau exceptionnel, favorisé par les apports du Djurdjura et les transferts à partir de l’oued Sebaou, visait à sécuriser l’approvisionnement en eau et à mettre un terme au stress hydrique estival.

Toutefois, cette abondance soudaine et la forte pression nécessaire pour acheminer ces volumes colossaux vers la capitale et ses environs rappellent la vulnérabilité des grands réseaux de transfert face aux avaries techniques, soulignant les défis constants liés à la gestion et à la robustesse de ces vastes conduites maîtresses.