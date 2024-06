Fuite des sujets du BEM 2024 : Deux femmes condamnées à 02 ans de prison ferme

Tébessa, le 4 juin 2024 – Le tribunal de Tébessa a condamné, mardi, à deux ans de prison ferme une candidate libre et une femme présumée complice pour leur implication dans la fuite de sujets et de réponses des épreuves du Brevet d’enseignement moyen (BEM), via des moyens de communication à distance.

Selon un communiqué du Parquet de la République près la Cour de Tébessa, les deux accusées, âgées respectivement de 25 et 34 ans, ont été poursuivies en comparution immédiate pour “délit de fuite de sujets d’examen du BEM par le biais de moyens de communication à distance” pour la première et “délit de fuite de réponses d’examens du BEM par le biais de moyens de communication à distance” pour la seconde.

Les faits incriminés se sont déroulés hier (4 juin 2024). Les mis en cause ont été présentées devant le Procureur de la République près le tribunal de Tébessa dans le cadre de la lutte contre les crimes portant atteinte à la régularité des examens.

BEM 2024 : Condamnation ferme et lourde amende pour fuite des sujets

À l’issue de leur procès, les deux accusées ont été reconnues coupables des faits qui leur sont reprochés et condamnées à deux ans de prison ferme assorties d’une amende de 200.000 DA.

Rappelons que le ministre de l’Éducation nationale a multiplié les avertissements avant le début des épreuves. Il a notamment insisté sur la sévérité des sanctions qui frapperaient tout individu impliqué dans la tricherie ou la perturbation du bon déroulement des examens.

Cette condamnation s’inscrit dans la volonté des autorités de lutter contre la fraude et de garantir la crédibilité des examens nationaux. Le BEM, qui marque la fin du collège en Algérie, est un examen crucial pour les élèves, ouvrant les portes au lycée.