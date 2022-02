Fuite des cerveaux : Benzaim veut « interdire le départ des médecins »

Les réactions quant à l’annonce du départ des 1200 médecins algériens vers la France s’enchainent. Si la plupart des intervenants tentent d’expliquer le phénomène afin d’arrêter l’hémorragie, un sénateur prend une position à l’extrême en proposant carrément d’interdire le départ de ces médecins vers d’autres cieux.

Dans un poste publié sur sa page Facebook, le sénateur du FLN Abdelouaheb Benzaim a entamé sa contribution par un appel pour le moins dérisoire ; « le départ est interdit ». Il s’agit selon lui d’une « question de sécurité sanitaire nationale ».

Dans ce sillage, il estime que « l’Algérie est au centre des priorités quand il s’agit de nos médecins spécialistes ». Car « il est inconcevable que nos hôpitaux souffrent d’un manque cruel de spécialistes alors que nous les exportons vers l’étranger », a-t-il souligné.

En interdisant aux médecins de quitter vers d’autres pays, le sénateur propose en contrepartie de leur fournir « des logements, des voitures, des moyens professionnels, une stabilité et doubler leurs salaires ». Cela ne représente, selon lui, « que 1% de ce que coûtent les soins à l’étranger tant pour l’État que pour les malades ».

Concernant la question du départ à la retraire, Benzaim estime que les chefs de service ayant atteint l’âge requis (65 ans) doivent être mis à la retraite conformément à la loi. À ce propos, il précise que les contrats de travail conclus entre les médecins et le ministère doivent être appliqués.

« La mauvaise intention de la France » selon Benzaim

Revenant sur l’affaire des 1200 médecins qui s’apprêtent à quitter à la recherche de meilleures conditions ailleurs, le sénateur estime que « le médecin qui abandonne son devoir professionnel et national et qui abandonne l’État et le citoyen est un acte inadmissible, immoral et antinational ».

D’ailleurs, il estime que « l’État doit orienter 1200 médecins au sud pour servir la population tout en leur garantissant les conditions d’exercice et une amélioration des salaires ». Pour lui, l’État « ne doit en aucun cas accepter le départ tant que nous sommes dans le besoin de médecins spécialistes ».

Plus loin, il pense que « la France offre des avantages aux médecins, aux ingénieurs et à l’élite pour immigrer ». Son intention étant, selon lui, « que l’Algérie demeure toujours dans le besoin de ressource humaine spécialisée ».

« Si la France s’intéresse à la jeunesse algérienne, qu’elle reparte à zéro en la construisant à ses frais, et cela, dans le cadre des accords bilatéraux entre les deux pays », a-t-il encore préconisé.