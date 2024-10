Fuite d’eau à Alger : SEAAL annonce des perturbations dans la distribution

La Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL) informe ses clients qu’une fuite a été détectée sur une canalisation principale de transfert d’eau à Ain Benian, au niveau de l’oued Beni Messous.

Dans un communiqué publié ce vendredi 25 octobre 2024, SEAAL a précisé que les travaux de réparation entraîneront un retard dans le programme de distribution d’eau potable.

Les communes concernées par cette interruption sont Ain Benian et Hammamet, où des perturbations sont à prévoir tout au long de la journée. La société a indiqué que ses équipes sont mobilisées pour intervenir le plus rapidement possible et réduire l’impact de cette coupure sur les habitants.

Ainsi, les usagers sont invités à prendre les précautions nécessaires en attendant le rétablissement complet de l’approvisionnement en eau.

Les pénuries d’eau en Algérie : un problème récurrent

Les coupures d’eau ne sont pas rares en Algérie, notamment dans les grandes villes comme Alger. Le pays fait face à des défis persistants en matière de gestion des ressources hydriques, exacerbés par les périodes de sécheresse, la vétusté des infrastructures et les fuites fréquentes dans les canalisations.

Les pertes d’eau dues aux fuites sont un problème majeur, avec des canalisations souvent anciennes et mal entretenues qui contribuent à réduire la disponibilité de l’eau.

Les autorités travaillent à améliorer la gestion de l’eau, mais ces efforts nécessitent du temps et des investissements conséquents. En attendant, les citoyens doivent souvent s’adapter à des programmes de distribution irréguliers.