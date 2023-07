Fuite de 2 handballeurs algériens en Allemagne : la présidente de la FAHB réagit

La fuite de deux jeunes handballeurs en Allemagne continue à faire l’actualité sur les réseaux sociaux. La présidente de la fédération algérienne de handball (FAHB), Karima Taleb, les appelle de rentrer en Algérie, le plus beau pays au monde, selon elle.

Alors qu’ils devaient disputer la phase finale de la Coupe du monde du handball U21, organisée en Allemagne, deux jeunes athlètes algériens se sont éclipsé des regards. En effet, il s’agit de Fetaissa Noureddine (21 ans) et Chaib Adlene (19 ans). Ils n’ont pas donné de leurs nouvelles depuis l’arrivée de l’ensemble de la délégation algérienne en terres allemandes. L’information a été révélée par le média allemand « Bild » et confirmée par la fédération algérienne de handball.

La présidente de la FAHB réagit enfin à la disparition des deux jeunes handballeurs. Elle les appelle de rentrer en Algérie, et vite !

« Rentrez en Algérie, c’est le plus beau pays au monde »

Lors d’une conférence de presse qu’elle a animée aujourd’hui, la présidente de la FAHB n’a pas hésité de dire que l’Algérie est le plus beau pays au monde. « Franchement, je n’arrive pas à comprendre comment ils ont pris la fuite en Allemagne. Les conditions de la vie en Algérie se sont beaucoup améliorés, c’est le plus beau pays au monde à mon avis ».

Et d’ajouter : « C’est vraiment désolant, d’autant plus qu’ils sont actuellement sans papiers. Les chefs de la délégation les ont cherchés partout, mais en vain. J’espère qu’ils soient sages et rentrent au pays car c’est difficile de rester en Europe sans papiers ».

Enfin, elle conclut : « L’un d’entre eux joue de la main gauche. Avant qu’il ne prenne la fuite, on a reçu une offre d’un club allemand. S’il est resté, il serait actuellement en Allemagne et dans une situation régulière ».