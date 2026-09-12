Fugitifs recherchés par la justice française : où se place l’Algérie ?

Selon une note policière française consultée par Le Figaro, plusieurs pays hors espace Schengen figurent parmi les principales destinations des personnes recherchées par la justice française. L’Algérie arrive en deuxième position, derrière le Maroc.

Une note policière française met en lumière les principales destinations choisies par des fugitifs recherchés par la justice française. Selon les informations rapportées par Le Figaro, l’analyse, réalisée à partir de 3 600 notices rouges d’Interpol, place le Maroc en tête du classement, devant l’Algérie, Israël, la Tunisie, les Émirats arabes unis et la Turquie.

L’étude porte sur des personnes recherchées notamment pour des faits liés au trafic de stupéfiants, à la criminalité organisée, aux infractions économiques et financières ainsi qu’à différentes formes de violences.

Quelle place pour l’Algerie dans ce classement ?

La Brigade nationale de recherche des fugitifs (BNRF), rattachée à l’Office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO), a réalisé cette analyse à partir des « 3 600 notices rouges en cours de diffusion » par Interpol.

L’objectif consistait à identifier les pays dans lesquels les personnes recherchées par la justice française sont les plus susceptibles de trouver refuge.

Selon les données citées dans la note, 218 fugitifs recherchés par la justice française se trouvent au Maroc, tandis que 124 sont recensés en Algérie. Israël arrive ensuite avec 87 personnes recherchées, devant la Tunisie avec 59, les Émirats arabes unis avec 48 et la Turquie avec 41.

L’Algérie apparaît ainsi comme la deuxième destination la plus représentée dans cette analyse, derrière le Maroc.

Le classement se poursuit avec le Royaume-Uni, qui compte 34 fugitifs, suivi du Sénégal et des États-Unis, avec respectivement 21 et 20 personnes recherchées. La Serbie et la Thaïlande comptent, quant à elles, 17 fugitifs chacune.

Une analyse qui exclut l’espace Schengen et le terrorisme ?

La BNRF précise toutefois que cette étude ne prétend pas dresser un tableau exhaustif des destinations des fugitifs recherchés par la France.

L’analyse exclue les pays membres de l’espace Schengen. Les autorités françaises expliquent ce choix par l’existence de mécanismes de coopération policière européens permettant de faciliter les recherches et les interpellations entre les différents États.

Les personnes recherchées pour des faits liés au terrorisme ont également été exclues. Ces dossiers relèvent notamment de la compétence de la Sous-direction antiterroriste (Sdat) et de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).

La note présente donc principalement des « tendances observées empiriquement », tout en reconnaissant certaines limites méthodologiques.

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Le trafic de stupéfiants particulièrement présent dans ce pays

L’analyse distingue quatre grandes catégories d’infractions : trafic de stupéfiants, criminalité organisée, violences aux personnes et infractions économiques et financières.

Le Maroc constitue la principale destination identifiée dans l’étude. Près de la moitié des fugitifs recherchés par la justice française et réfugiés dans ce pays, soit 49 %, font l’objet de recherches pour des faits liés au trafic de stupéfiants.

Les profils diffèrent toutefois selon les pays concernés.

Les Émirats arabes unis apparaissent notamment comme une destination privilégiée pour les personnes recherchées dans le cadre d’infractions économiques ou financières. Cette catégorie représente 38 % des fugitifs recensés dans ce pays.

La proportion est encore plus élevée en Israël, où 91 % des personnes recherchées concernées par l’étude le sont pour des infractions économiques ou financières.

À l’inverse, les personnes recherchées pour des faits de droit commun se dirigeraient davantage vers l’Algérie et la Tunisie, selon l’analyse de la BNRF.

Pour les autorités françaises, la localisation de fugitifs à l’étranger constitue un enjeu important dans la lutte contre la criminalité organisée.

La distance géographique, les différences entre les systèmes judiciaires, les relations diplomatiques entre États ainsi que les difficultés liées à la coopération peuvent compliquer les investigations et les arrestations.

La note souligne également que certains criminels recherchés ou déjà condamnés par la justice française peuvent continuer à piloter leurs activités depuis l’étranger.

Les enquêteurs doivent alors mener des investigations de longue durée afin de localiser les personnes recherchées, recueillir les éléments nécessaires à leur interpellation et travailler avec les services de police des pays concernés.

Des procédures d’extradition parfois complexes

Une fois la personne localisée, son arrestation nécessite généralement une coopération étroite avec les autorités du pays où elle se trouve. Les enquêteurs français doivent notamment pouvoir échanger rapidement avec leurs homologues étrangers afin de faire avancer les investigations.

Les autorités cherchent finalement à interpeller le fugitif puis, lorsque les conditions juridiques le permettent, à l’extrader vers la France afin que la justice française puisse le juger.

La note policière souligne ainsi l’importance des relations entre les services d’enquête français et leurs partenaires étrangers. Pour les autorités françaises, cette coopération constitue un élément déterminant pour empêcher les personnes recherchées de poursuivre leurs activités criminelles depuis l’étranger.