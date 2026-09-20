Deux criminels évadés de prison en France arrêtés en Algérie : Interpol met fin à leur cavale

Évadés de prison et visés par des notices rouges d’Interpol, deux criminels recherchés par la France ont été interpellés lors d’une opération internationale coup de poing. Localisés sur le sol algérien, les deux hommes ont été placés sous les verrous, mettant un terme définitif à leur fuite.

L’organisation internationale Interpol en a fait l’annonce mercredi 16 septembre via un communiqué, confirmant l’interpellation des deux hommes ciblés par les autorités françaises au cours d’un contrôle transfrontalier d’envergure.

Traqués par des notices rouges d’Interpol après leur évasion, les deux hommes dont l’identité demeure secrète ont été arrêtés en pleine tentative de déplacement : l’un au tarmac de l’aéroport d’Alger, l’autre à la frontière terrestre tuniso-algérienne.

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Deux fugitifs recherchés par la France arrêtés lors d’une opération internationale d’Interpol

Les deux prevenus ont un lourd profil criminel : alors que le premier avait écopé de 15 ans de prison pour meurtre, le second est ciblé comme le cerveau présumé d’une fusillade sanglante à Toulouse en 2022.

«Le suspect s’était auparavant évadé de prison après avoir été condamné à huit ans de prison pour trafic de stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs et détention d’armes», détaille le communiqué. Deux dossiers « très médiatisés », a souligné Interpol, qui s’est refusé à tout autre commentaire pour l’instant.

Nommée « Phoenix », cette opération de trois semaines s’est déployée en Algérie, en Jordanie, au Maroc, en Palestine et en Tunisie. Le bilan fait état de 48 interpellations, dont huit individus visés par des notices rouges d’Interpol et un fait l’objet d’une diffusion internationale.

🚨 Operation Phoenix put women police officers at the forefront of an international border operation targeting wanted persons linked to terrorism and criminal networks. From frontline document checks and interviews to border leadership and international coordination, women… pic.twitter.com/SihINpm7ge — INTERPOL (@INTERPOL_HQ) September 16, 2026

48 arrestations dans le cadre de l’opération « Phoenix »

Les forces de l’ordre ont également réalisé d’importantes saisies : 11 véhicules de luxe, du matériel haut de gamme, près de 10 000 euros et 16 300 dollars en liquide, 1,8 kilo d’or, ainsi que de vastes quantités de drogue — dont 13 000 comprimés de Captagon — et de produits de contrebande.

«Plus de 700.000 recoupements avec les bases de données d’Interpol ont été effectués au cours des trois semaines qu’a duré l’opération Phoenix, générant 246 résultats positifs concernant des personnes et des documents de voyage. Parmi les saisies effectuées figuraient cinq documents de voyage signalés dans la base de données de l’Organisation sur les documents de voyage volés et perdus», explique encore Interpol.

« Avec l’arrestation de neuf personnes recherchées au niveau international, dont des criminels déjà condamnés, l’opération Phoenix démontre l’efficacité de la coopération policière internationale aux points de passage frontaliers potentiellement sensibles. Ces résultats globaux font honneur aux policières qui ont assumé l’entière responsabilité opérationnelle de cette opération », précise la directrice de la lutte contre le terrorisme María Carmen Muñoz González.

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