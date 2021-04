Fruits, légumes et viandes: une plateforme numérique de vente directe

Une plateforme numérique pour la vente des produits agricoles directement du producteur aux consommateurs, a été lancée par le ministère de l’Agriculture et du développement rural.

Le ministère de l’Agriculture et du développement rural a lancé, mercredi à Alger, une plateforme numérique pour la vente des produits agricoles directement du producteur aux consommateurs, en leur assurant « des produits de qualité à des prix concurrentiels ».

Le site Internet «Elfirma.dz» contient des informations sur 300 points de vente publics affiliés au ministère et 200 points privés et exploitations agricoles disponibles à travers plusieurs wilayas du pays.

La plate-forme permettra au citoyen de localiser, via une carte géographique, les producteurs et les points de vente les plus proches de son domicile, les informations les concernant (nom, téléphone, adresses ) ainsi que les produits disponibles sur ces marchés, à savoir les fruits et légumes, les viandes rouges, et les viandes blanches ainsi que le lait et les produits laitiers.

La plateforme à pour but de lutter contre la spéculation, elle permettra de donner plus de visibilité aux agriculteurs et aux producteurs qui souhaiteraient commercialiser leurs produits sans intermédiaires.

Les prix s’envolent

La vague des hausses des prix des produits et services de large consommation, survenues en début de ce ramadhan, fait débat.

En effet, les citoyens ainsi que les associations de protection des consommateurs tirent la sonnette d’alarme, à cause de la flambée des prix, perceptible depuis le début de Ramadan en cours, sur les étals de nombreux produits alimentaires essentiels.

Il s’agit d’un coup dur pour les ménages à faible revenu, la flambée des prix est subie de plein fouet par les Algériens, car aucun produit alimentaire manufacturé ou en vrac n’a échappé à cette envolée, c’est c’est un mois de ramadan bien morose que les Algériens s’apprêtent à passer cette année.