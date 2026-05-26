Fruits et légumes : L’État prend de nouvelles mesures pour réguler le marché

Le ministère du Commerce intérieur déploie une feuille de route d’envergure pour moderniser les structures commerciales, intégrer l’informel et stabiliser l’approvisionnement public.

En coordination étroite avec les différents secteurs concernés, les autorités s’apprêtent à lancer un vaste programme visant la mise en service progressive de 256 marchés de proximité à travers l’ensemble du territoire national.

Cette initiative d’envergure promet de redéfinir les réseaux de distribution et de stabiliser l’accès aux produits de large consommation.

Invité de marque au forum de la Radio Algérienne à Alger, le directeur général de la régulation et de l’approvisionnement du marché au sein du ministère, Ahmed Mokrani, a levé le voile sur les détails de cette feuille de route stratégique.

Selon le haut responsable, l’objectif prioritaire est d’optimiser l’utilisation des infrastructures publiques existantes pour injecter une dynamique nouvelle dans les circuits commerciaux nationaux.

Marchés de proximité : Une mise en service progressive dès l’après-Aïd

Le plan d’action du ministère cible en premier lieu un parc de 256 structures commerciales de proximité. Entièrement achevées mais restées jusqu’ici inexploitées, ces infrastructures représentent un gisement économique immédiatement mobilisable.

Mokrani a annoncé qu’une série de réunions de coordination sera officiellement lancée dès le lendemain de la fête de l’Aïd El-Adha afin de planifier et d’amorcer leur mise en exploitation effective.

Ces nouveaux espaces marchands, qualifiés de « prêts et immédiatement exploitables », intégreront le paysage commercial selon un calendrier rigoureusement établi.

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Le directeur général a précisé que ces structures seront principalement dédiées au commerce des fruits et légumes, un secteur névralgique pour le pouvoir d’achat des ménages et soumis à de fréquentes fluctuations de prix.

Double enjeu : Rentabiliser le patrimoine public et résorber l’informel

L’ouverture de ces 256 points de vente répond à un double impératif socio-économique formulé par l’État. D’une part, elle permet de valoriser et de rentabiliser de lourds investissements financiers consentis par le Trésor public pour la réalisation de ces infrastructures.

D’autre part, elle constitue un levier d’insertion de choix pour la résorption du commerce informel. En offrant des espaces légaux, salubres et encadrés aux marchands ambulants et non déclarés, le ministère entend assainir durablement le marché national.

« La mise en service de ces marchés permettra d’une part d’exploiter les infrastructures réalisées par l’Etat et, d’autre part, d’intégrer les activités commerciales informelles », a rappelé avec insistance M. Ahmed Mokrani lors de son intervention.

Un vaste chantier de réhabilitation et de relance sectorielle

L’offensive ministérielle ne se cantonne pas aux infrastructures neuves. La feuille de route sectorielle intègre un second volet d’envergure : la réhabilitation globale de 370 marchés préexistants mais nécessitant des mises à niveau structurelles.

Cette opération de modernisation sera menée conjointement avec les services du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, illustrant une approche intersectorielle indispensable à la réussite du projet au niveau des wilayas.

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Enfin, Mokrani a plaidé pour une redynamisation des marchés hebdomadaires traditionnels, acteurs historiques de la régulation territoriale. L’accent sera également mis sur la promotion et l’encadrement des activités commerciales saisonnières.

Le succès retentissant du marché pilote du raisin, inauguré l’année dernière dans la wilaya de Boumerdès, sert désormais de modèle de référence. Selon les autorités, ce type de structures thématiques et temporaires contribue de manière remarquable à l’organisation des flux de production et au développement de circuits de distribution plus directs et vertueux.