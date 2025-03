Fruits et légumes en Algérie : l’État impose de nouvelles restrictions de vente

Un arrêté ministériel vient d’être publié, apportant des règles strictes concernant la commercialisation des fruits et légumes frais en Algérie.

Cette nouvelle réglementation vise à améliorer la qualité des produits destinés aux consommateurs tout en réduisant les risques sanitaires.

Parmi les principales obligations, les commerçants doivent retirer toutes les parties non comestibles des produits avant leur mise en vente, sauf si celles-ci sont nécessaires à leur conservation.

Commercialisation des fruits et légumes en Algérie : nouveau décret pour garantir la qualité des produits frais

Désormais, les fruits et légumes exposés à la vente devront respecter plusieurs critères rigoureux. À savoir :

Absence d’impuretés : les commerçants doivent enlever la terre, les pierres, les déchets végétaux et les feuilles non comestibles des produits ;

: les commerçants doivent enlever la terre, les pierres, les déchets végétaux et les feuilles non comestibles des produits ; Fraîcheur et intégrité : ils doivent être exempts de maladies, de blessures profondes ou d’altérations pouvant nuire à leur consommation ;

: ils doivent être exempts de maladies, de blessures profondes ou d’altérations pouvant nuire à leur consommation ; Qualité gustative et apparence : aucune odeur ou saveur étrangère ne doit affecter les produits, garantissant ainsi une meilleure expérience pour les consommateurs ;

: aucune odeur ou saveur étrangère ne doit affecter les produits, garantissant ainsi une meilleure expérience pour les consommateurs ; Absence de corps étrangers dangereux : tout corps étranger ou élément nuisible (insectes, déchets indésirables) est formellement interdit ;

Des exigences sanitaires et qualitatives renforcées : un impact direct sur les marchés et les habitudes des vendeurs

Cette mesure impose aux commerçants de nouvelles pratiques en matière de préparation et de présentation des produits. Ils devront préparer et nettoyer soigneusement les fruits et légumes avant de les mettre en rayon. La suppression des parties non comestibles vise non seulement à améliorer la qualité perçue par les consommateurs, mais aussi à réduire le gaspillage alimentaire et les risques sanitaires liés à la présence de déchets organiques.

Cependant, le décret précise une exception. Si certaines parties non comestibles (comme les feuilles ou les tiges) sont essentielles à la conservation des produits, elles peuvent être maintenues. Cela concerne principalement certains fruits et légumes fragiles qui risqueraient de se dégrader trop rapidement sans leur protection naturelle.

Avec cette nouvelle mesure, les autorités algériennes réaffirment leur engagement en faveur d‘une alimentation plus saine et d’une meilleure traçabilité des produits. Ce renforcement des normes sanitaires permet de limiter les risques d’intoxications alimentaires. Ainsi que d’améliorer la présentation des fruits et légumes sur les étals.

Les consommateurs algériens peuvent ainsi s’attendre à une offre plus qualitative. Tout en bénéficiant de produits mieux préparés et plus propres.