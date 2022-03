Fruit du dragon, une première expérience réussie en Algérie

Issu des fruits tropicaux les plus chers, le pitaya autrement appelé le fruit du dragon fait aujourd’hui l’objet des cultures les plus réussies en Algérie.

Une première expérience de la culture du fruit du dragon dans une exploitation privée de la commune de Beni Bechir au sud de la wilaya de Skikda, menée en partenariat algéro-chinois, a été couronnée de succès.

Salah Laabidi, propriétaire de la ferme, figure parmi les pionniers en ce qui concerne la culture de ce fruit tropical dans la région de Skikda, a souligné pour sa part que son expérience avec le dragon, ce fruit « exotique » par ses caractéristiques de forme et de goût, » était une réussite à 100% et a donné des résultats très encourageants « . « L’idée de cultiver ce fruit méconnu aux algériens constituait une aventure aux résultats incertains » raconte cet agriculteur qui affirme que cette idée lui a été présentée en 2019 par des Chinois.

Pourtant, ce n’est qu’après de nombreuses études sur la culture et les vertus nutritives de ce fruit encore appelé pitaya, et après avoir enlevé des arbres fruitiers pour en faire une serre, que ce dernier s’est lancé dans cette expérience.

La plantation d’arbustes utilisés dans la serre mère provenait de la Chine et l’exploitation a produit par la suite ses propres arbustes destinés aux autres cultures sous serre, a expliqué le même agriculteur.

« Une année seulement après les premières plantations, les résultats ont été surprenants, révélant que cette plante s’acclimate parfaitement au sol et au climat de la wilaya de Skikda » raconte Salah Laabidi en spécifiant qu’il a tout de suite décidé de mettre en place cette culture, pour laquelle il affirme dédier aujourd’hui trente cinq serres sur une superficie totale de trois hectares.

La responsable de la société chinoise partenaire de cet agriculteur Skikdi, Gao Lee, a précisé que la culture en Algérie de ce fruit très riche en vitamines et en fibres a pour but de le faire découvrir auprès des familles algériennes. La pitaya est un des fruits tropicaux contenant des antioxydants qui permettent de réduire les inflammations, empêcher la dégénérescence cellulaire et prévenir les maladies cardiaques, le cancer, le diabète ainsi que l’arthrite.

De couleur rose, la peau de la pitaya présente une pulpe rouge, bien consistante et parsemée notamment de petites graines, dont la saveur mixte fait rappel au kiwi et la pastèque.

La découverte du fruit du dragon » Algérien » au salon international de l’agriculture

En participant au Salon International de l’Agriculture (SIPSA-Filaha), la société Airee, installée à Skikda depuis maintenant 3 ans, présente son dernier produit. Résultat d’un rapprochement algéro-chinois, cette société ambitionne de faire bénéficier le grand public de son savoir-faire dans la culture de ce fruit encore méconnu. «On n’a plus besoin désormais de l’importer car l’Algérie encourage les investisseurs à concrétiser leurs idées porteuses de valeur ajoutée», affirme Gao Li.

«ce qui nous donne un total de 70 tonnes. La société ambitionne pour les années prochaines de réaliser d’autres extensions et d’élargir la production à d’autres régions avec d’autres investisseurs. Nous sommes très satisfaits» assure la même source.