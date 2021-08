Frontières : vers l’ajout de nouveaux vols internationaux ?

Malgré la situation sanitaire alarmante qui règne ces dernières semaines en Algérie, et ce, à cause de la prolifération effarante dont est capable le variant Delta du nouveau coronavirus covid-19, la demande sur les billets d’avions vers l’Algérie a augmenté, ce qui fait remonter à la surface beaucoup d’interrogations, dont celle sur une probable augmentation du nombre des vols, voire d’une ouverture totale des frontières.

Il faut noter qu’aucune indication officielle d’une proche ouverture totale des frontières n’a été faite par le gouvernement. L’ajout de nouveaux vols internationaux a été par contre miroité à plusieurs reprises et de différentes manières par plusieurs instances officielles.

En effet, lors d’une rencontre entre le ministre des transports Aissa Bekkaï et l’ambassadeur d’Algérie en Libye Kamel Abdelkader Hidjazi, la question d’un retour des vols entre Alger et Tripoli a été discutée, et cela semble pouvoir se concrétiser très prochainement.

Des indications sur un prochain vols avec la Russie sont apparues sur le site d’Air Algérie, et enfin, des analyses montrent que Dubaï devrait aussi faire partie des villes qui seront prochainement reliées avec Alger.

Mais outre cette volonté de renouer avec les vols internationaux, quels sont les autres facteurs qui plaident en la faveur d’une augmentation du nombre des dessertes effectuées entre l’Algérie et le reste du monde ?

Pourquoi rajouter des nouveaux vols ?

Il faut noter que l’Algérie est reliée avec six différents pays à travers le monde via 15 vols qui sont assurés par neuf compagnies aériennes, dont la compagnie nationale Air Algérie. Le nombre des vols est toutefois largement insuffisant face à la forte demande de la diaspora qui veut rentrer au pays malgré la situation sanitaire et la cherté du prix de la traversée.

Outre cette forte demande, qui constitue la première raison qui force à penser à l’augmentation du nombre des vols, on citera également le fait que parmi les 15 000 passagers qui sont rentrés en Algérie depuis le premier juin dernier, seuls 7 parmi eux ont été testés positifs à la covid-19, ce qui infirme catégoriquement l’hypothèse selon laquelle ces voyageurs constituent un risque sur la santé des Algériens.

Une augmentation du nombre des vols pourrait également être bénéfique pour la compagnie aérienne Air Algérie. Le nombre important des étudiants et des voyageurs qui sont rentrés en Algérie depuis le 1er juin dernier, vont devoir repartir. Une forte demande sur les vols au départ du pays risque d’être une aubaine pour Air Algérie s’il y a une augmentation du nombre des vols.

Il faudra aussi noter que la diaspora Algérienne est fortement présente dans des pays avec qui l’Algérie n’a pas encore ouvert ses frontières. Ces ressortissants doivent compter sur des compagnies étrangères pour se déplacer vers l’un des pays qui offrent des vols directs avec l’Algérie. Ils sont donc des clients potentiels qu’Air Algérie pourra récupérer si de nouveaux vols sont rajoutés.

Il est également à rappeler que le gouvernement a levé l’obligation du confinement sanitaire pour les voyageurs, ce qui encourage plus d’un à vouloir rejoindre le pays. Un grand rush se dessine déjà, comme l’a bien démontré le bug qui est survenu sur le site de Transavia aujourd’hui, à cause de la forte demande sur les billets vers l’Algérie.