Frontières terrestres Algérie – Tunisie : 20 nouveaux bureaux de contrôle installés

Dans une stratégie plus large des autorités publiques visant à améliorer les services et à promouvoir le développement des zones frontalières, les postes frontières d’El Aioun et d’Oum Teboul viennent de bénéficier d’une réhabilitation significative visant à améliorer les conditions d’accueil et de transit des voyageurs. Ces travaux, financés à hauteur de 120 millions de dinars, ont été présentés en détail par le wali Mohamed Meziane lors de sa récente visite d’inspection.

Transit touristique Algérie-Tunisie : modernisation des postes frontières

Ces points de passage frontaliers ont été équipés de 20 nouveaux bureaux pour le traitement des passagers, répartis en 12 à Oum Teboul et 8 à El Aioun. De plus, deux couloirs spéciaux ont été aménagés pour les voyageurs malades, âgés ou ayant des besoins particuliers, garantissant ainsi un traitement adapté et rapide. La modernisation du réseau électrique haute tension (380 volts) a également été réalisée pour éviter les pannes, particulièrement fréquentes en période estivale, et assurer une continuité de service.

Le hall de transit a été agrandi, offrant ainsi plus de confort aux voyageurs et permettant aux services de travailler dans des conditions optimales. Le wali d’El Tarf a souligné que ces aménagements sont essentiels pour renforcer les échanges économiques et commerciaux avec le pays voisin, tout en améliorant la fluidité et la souplesse de la circulation des passagers.

Le chef de l’exécutif local a assuré que les efforts pour moderniser, aménager et étendre ces points de passage se poursuivront afin de pallier toute lacune et d’assurer une gestion efficace du transit.

Les postes-frontières d’El Aioun et d’Oum Teboul, qui enregistrent une activité intense tout au long de l’année, sont considérés comme une vitrine de la partie orientale du pays. En effet, ils traitent chaque année environ 1,5 million de passagers et un demi-million de véhicules, contribuant ainsi de manière significative à la dynamique économique et sociale de la région. Ces améliorations récentes ne peuvent qu’accentuer leur rôle crucial dans le développement local.

