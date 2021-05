Frontières maritimes : l’interminable attente d’Algérie Ferries

Il ne reste que quelques jours avant que les vols internationaux ne reprennent de et vers l’Algérie. Suite à l’annonce du président Tebboune concernant l’ouverture des frontières, le premier ministre Abdelaziz Djerad a exposé les modalités et les conditions de cette ouverture. Six vols internationaux hebdomadaires, dont trois concernant la France, vont être opérés. Cependant, toujours aucune information concernant les frontières maritimes.

Si cette reprise, même timide, constitue une véritable bouffée d’Air pour la compagnie aérienne nationale Air Algérie, l’annonce du président Tebboune a été un coup dur pour Algérie Ferries, qui demeure dans un flou total quant à une prochaine relance de ses activités.

Algérie Ferries : une entreprise au bord du gouffre

Si Air Algérie a été sollicitée pendant cette période de pandémie afin de prendre en charge le rapatriement des ressortissants Algériens bloqués à l’étranger, la compagnie algérienne de navigation maritime, Algérie Ferries, a été complétement écartée, ce qui la plonge depuis dans une attente interminable.

Hier, sur sa page Facebook, la compagnie de navigation qui, jadis, assurait des liaisons régulières entre l’Algérie et les ports de Marseille, Alicante et Barcelone ainsi que Gênes, a écrit qu’elle est « encore dans l’attente d’une annonce officielle et des mesures à prendre pour transporter nos passagers ».

Il s’agit apparemment d’un rappel à l’adresse des autorités du pays, qui ont annoncé que la réouverture des frontières aériennes est prévue pour le premier juin, et que les frontières terrestres demeurent fermées, mais qui ont omis de faire la moindre remarque à propos des frontières maritimes, ce qui cloue les navires d’Algérie Ferries dans l’attente et fait couler l’entreprise financièrement.

« Nous ne manquerons pas d’informer nos passagers via nos réseaux sociaux ou via notre newsletter », a encore indiqué la compagnie maritime, dans l’espoir qu’une décision favorable à la reprise de son activité soit annoncée dans les prochaines semaines.