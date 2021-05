Frontières maritimes : Chaabna invite Tebboune à mobiliser le « Badji Mokhtar 3 »

L’ancien député de la communauté algérienne à l’étranger, Samir Chaabna, lors d’une émission télévisée, a adressé un message qui sonne comme un appel de détresse, à l’adresse du président Abdelmadjid Tebboune. Samir Chaabna, a notamment demandé de recourir à l’utilisation du nouveau bateau fraichement acquis par Algérie Ferries, le « Badji Mokhtar III ».

L’ex-député et ancien correspondant de l’ENTV, Samir Chaabna, a été l’invité d’une émission de Nahar TV. L’ancien parlementaire, toujours actif dans les affaires liées à la diaspora Algérienne, a tenu à préciser que ses demandes sont loin de s’inscrire contre l’intérêt de la nation.

Vers une proche ouverture des frontières maritimes ?

« Mon message est destiné au premier magistrat du pays, car le dernier mot lui revient », a déclaré Samir Chaabna, avant de s’adresser au président Tebboune. « Monsieur le président, vous êtes un homme généreux, votre carrière parle pour vous. Monsieur le président, ce sont vos fils, ce sont des gens qui ont voté pour vous, … je vous implore, devant le peuple et devant dieu, prenez en considération la situation » de la diaspora Algérienne.

Pour aller au bout de son intervention, Samir Chaabna, qui n’a pas tari d’éloges envers le président Tebboune et des autorités Algériennes, a assuré que les ressortissants Algériens à l’étranger vivent « un véritable calvaire et une grande souffrance », avant de suggérer, indirectement, aux autorités Algériennes, de recourir à l’ouverture des frontières maritimes.

« Il y a maintenant ce nouveau navire, a-t-il déclaré, le Badji Mokhtar III, un des meilleurs navires au Maghreb actuellement, il est arrivé, on voudrait donc voir nos enfants aller et venir à bord de ce bateau ». Il est à noter que la compagnie algérienne de navigation maritime, Algérie Ferries, traverse un flou total depuis la fermeture des frontières en mois de mars 2020, et qu’elle avait effectué des essais sur le Badji Mokhtar en Chine, il y a une quinzaine de jours.