Frontières fermées : ça « reste ouvert pour les privilégiés » ?

Les frontières Algériennes sont fermées depuis le mois de mars 2020. Cela fait plusieurs mois que des Algériens sont bloqués à l’étranger, et que d’autres sont empêchés de sortir du pays, faute d’autorisations de voyage. C’est dans cette ambiance de plus en plus tendue, que le producteur, scénariste, acteur, et réalisateur Algérien Bachir Derrais, vient jeter un véritable pavé dans la marre, en déclarant que l’espace aérien n’est fermé « que pour les masses et les émigrés », mais qu’il « reste ouvert pour les privilèges ».

En effet, le réalisateur engagé a publié hier un véritable coup de gueule sur sa page Facebook. Bachir Drais a souligné que la décision de prolonger la fermeture des frontières a été prise, « mais uniquement pour les masses évidement, car les pistonnés, les privilégiés et les enfants de… voyagent librement ».

« Des sportifs, des chanteurs, des industriels et des sénateurs… »

Le réalisateur, dont le film portant sur le Chahid symbole de la révolution de 1954, Larbi Ben M’hidi, a été censuré en Algérie, a également indiqué qu’il a « rencontré plein de gens à Paris qui font les allers et retours depuis un an ». Pour Bachir Derrais « l’espace aérien en Algérie est fermé pour les masses et les émigrés, mais reste ouvert pour les privilèges ».

« Moi même, un ministère m’a proposé un billet d’avion aller et retour pour rentrer assister à une réunion qui rentre dans le cadre du blocage de mon film » a confié le réalisateur qui précise qu’il a décliné cette proposition tout en répondant à ce ministre que « nous sommes en 2021, et les nouvelles technologies permettent de tenir ce genre de réunion sans déplacement, sans gaspillage d’argent et le tralala qui va avec ».

Plus de 34 000 Algériens n’arrivent pas à rejoindre leurs postes de travail ou leurs bancs d’université à l’étranger, car le ministère de l’Intérieur ne leur a pas encore délivré des autorisations de sortie, chaque jour un ressortissant Algérien lance un cri de détresse, car il n’arrive pas à rentrer au pays, malgré cela, « ces deux derniers mois, des dizaines de techniciens, acteurs réalisateurs ont des déplacements sur Alger pour tourner des pins des films des séries sketchs, Idem pour des sportifs, des chanteurs, des industriels et des sénateurs… ».