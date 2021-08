Frontières entre l’Algérie et le Maroc : Mohammed VI réitère son appel

Le roi du Maroc Mohammed VI s’est exprimé, hier samedi, à propos des relations entre son pays et l’Algérie, abordant plusieurs points, notamment les dernières tensions et la question des frontières entre les deux pays.

S’exprimant l’occasion de la fête du Trône, le roi marocain a d’emblée déploré les « tensions » entre les deux pays voisins réitérant son appel à l’ouverture des frontières. Lors de son discours, l’intervenant a tenu à rassurer les Algériens sur « les bonnes intentions du Maroc » vis-à-vis de la « sécurité et la stabilité de l’Algérie ».

« Vous n’aurez jamais à craindre de la malveillance de la part du Maroc », a-t-il affirmé, soulignant que « la sécurité et la stabilité de l’Algérie, et la quiétude de son peuple sont organiquement liées à la sécurité et à la stabilité du Maroc ».

Dans ce sens, le roi du Maroc a lancé un appel direct au président de la République Abdelmadjid Tebboune « à faire prévaloir la sagesse » et « œuvrer à l’unisson au développement des rapports entre les deux pays voisins ».

L’appel de Mohammed VI à Tebboune

Dans son message à Tebboune, Mohammed IV déclare : « À sa plus proche convenance, j’invite le Président algérien à œuvrer à l’unisson au développement des rapports fraternels tissés par nos deux peuples durant des années de lutte commune ».

Le Roi du Maroc a également réitéré son appel à la réouverture des frontières terrestres entre les deux pays fermés depuis l’année 1994. Rappelant ici qu’il s’agit de la riposte de l’Algérie à la décision de Rabat d’imposer un visa d’entrée à son territoire aux Algériens.

10 ans plus tard, soit en 2004, ce visa avait été supprimé et les lignes aériennes entre les deux pays rétablies. Or, l’Algérie décide de maintenir les frontières terrestres fermées avec le Maroc.