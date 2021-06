Reprise des vols : Air Algérie annonce 2 nouvelles destinations

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, très active ces derniers jours sur les réseaux sociaux, après plusieurs mois d’hibernation, a annoncé aujourd’hui, que ses appareils vont assurer des liaisons avec deux nouveaux pays européens.

En effet, dans son annonce publiée sur les réseaux sociaux, Air Algérie a fait part d’une « évolution du programme des Vols ». La compagnie aérienne nationale a dévoilé pour ses clients qu’elle va assurer « des vols au départ et vers l’Algérie à destination de Rome et de Frankfurt ». Ces dessertes « sont en préparation », a tenu à préciser la compagnie nationale.

Vers une ouverture des frontières avec 6 pays

La réouverture partielle des frontières qui a pris effet aujourd’hui le 1er juin 2021, concerne actuellement quatre pays. Il s’agit de la France, de la Tunisie, de l’Espagne et de La Turquie. Mais d’après la dernière annonce de la compagnie nationale Air Algérie, cette ouverture va s’élargir à deux nouveaux pays, qui sont donc l’Italie et l’Allemagne.

On souligne que l’annonce d’Air Algérie a été publiée, sur les réseaux sociaux, parallèlement avec un communiqué de l’ambassade Italienne en Algérie, qui annonçait qu’elle a repris « partiellement le traitement des demandes de visas d’affaires Schengen pour l’Italie ». Le communiqué de l’ambassade Italienne a cependant précisé que les concernés par cette reprise « ne sont pas automatiquement autorisés à rentrer dans le territoire italien et Schengen » et qu’ils « pourrait être donc obligés à reporter éventuellement leur voyage en Italie ».

Il est également à noter que le premier vol international d’Air Algérie a été effectué aujourd’hui. Le vol au départ d’Alger et à destination de Paris a décollé ce matin avec à son bord seulement une soixantaine de passagers. C’est le vol retour, Paris-Alger, qui sera archicomble, assure le porte-parole de la compagnie aérienne, Amine Andaloussi.