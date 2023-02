Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a enjoint, ce vendredi 10 février 2023, via un communiqué de la Présidence de la République de ne pas gêner ni entraver la circulation, au niveau des postes-frontières, des Tunisiens frères souhaitant entrer en Algérie ou en sortir.

L’affaire Amira Bouraoui et ses retombées sur les relations diplomatiques avec la France et la Tunisie

Depuis quelques jours l’affaire Amira Bouraoui, a créé une véritable crise diplomatique, entre l’Algérie et la France, mais a créé des tensions dans les relations entre l’Algérie et la Tunisie.

En effet, arrivée en France le lundi 6 février 2023, la militante et opposante politique et journaliste franco-algérienne, Amira Bouraoui a d’abord été interpellée en Tunisie, le 3 février dernier à l’aéroport alors qu’elle souhaitait embarquer pour la France et risquait une expulsion vers l’Algérie, où elle aurait dû purger une peine de deux ans de prison. L’opposante algérienne Amira Bouraoui aura donc échappé à l’extradition vers l’Algérie depuis la Tunisie où elle avait trouvé refuge durant quelques jours.

Cette exfiltration considérée comme illégale et comme étant une provocation de la part de l’Algérie a mené au rappel de l’Ambassadeur algérien en France par le Président Tebboune, mais aussi la condamnation du ministère des Affaires Etrangères, et l’annonce de l’ouverture d’une enquête annoncée par Boughali, pour mettre en lumière les dessous de cette affaire, et les accusations de l’APS contre la DGSE française.

Il est à noter que du côté tunisien le président Kaïs Saïed, a procédé au limogeage d’Othman Jerandi, le remplaçant par Nabil Ammar, le mardi 7 février au lendemain de l’éclatement de l’affaire Amira Bouraoui.

Le nouveau ministre des Affaires étrangères tunisien, Nabil Ammar, a reçu, vendredi 10 février, l’ambassadeur d’Algérie à Tunis, Azzouz Baâlal. Cette rencontre a permis d’évoquer l’état des relations entre les deux pays, au lendemain de l’affaire Amira Bouraoui.