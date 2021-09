Frontières Algérie – Tunisie : ce que propose Benzaïm

Après plus de quatorze mois de fermeture, l’Algérie a rouvert, le 1er juin dernier, partiellement ses frontières aériennes. Cette réouverture ne concerne ni les frontières maritimes, ni les frontières terrestres et aucune date n’a été annoncée à ce propos, et ce, depuis le 17 mars 2020.

Dans une publication sur sa page Facebook officielle, publiée aujourd’hui, mardi 07 septembre, le sénateur du Front de libération nationale (FLN), Abdelouahab Benzaïm, déclare qu’il est grand temps pour que les autorités compétentes pensent à la réouverture des frontières terrestres avec le pays voisin, la Tunisie en l’occurrence.

» Les taux de vaccination en Algérie comme en Tunisie sont acceptables, et ils sont en constante augmentation. Je pense qu’il est temps d’ouvrir les frontières terrestres et les passages avec la Tunisie, avec l’obligation d’entrer et de sortir uniquement pour les personnes vaccinées », a fait savoir le parlementaire, ajoutant que » cela va permettre de diminuer la pression sur les deux vols hebdomadaires autorisés actuellement entre les deux pays, ainsi que la restauration des mouvements commerciaux, économiques et touristiques entre ces derniers. »

La Tunisie : la meilleure destination de vacances pour les Algériens

Avant la fermeture des frontières à cause de la crise sanitaire provoquée par la Covid-19, la Tunisie était la meilleure destination pour les Algériens afin de passer leurs vacances, notant que ces derniers représentaient plus d’un tiers des touristes étrangers en Tunisie.

Sur ce, et afin de permettre au peuple Algérien, habitué de voyager en Tunisie par route, de profiter pleinement de ses vacances, Abdelouahab Benzaïm propose la réouverture des frontières terrestres tout en exigeant la vaccination comme condition d’entrée.