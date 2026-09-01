Frontière algéro-tunisienne : importante somme en euros cachée à même le corps de 5 voyageurs

Cinq voyageurs, dont deux femmes, ont été interpellés au poste frontalier d’El-Haddada, dans la wilaya de Souk Ahras, avec 76 995 euros dissimulés sur eux. L’opération a été menée par la police des frontières terrestres, épaulée par la brigade de contrôle des douanes algériennes. Les mis en cause répondront de violation de la réglementation sur le change et les mouvements de capitaux vers l’étranger.

Tout est parti d’une simple observation. Pendant leur service de surveillance, les policiers en poste au niveau du point de passage ont remarqué le manège inhabituel d’un groupe de voyageurs. Gestes nerveux, allées et venues suspectes : les agents ont décidé de pousser la vérification plus loin, en associant immédiatement les douaniers à leur démarche.

Le trafic de devises a été éventé grâce à un contrôle approfondi

La fouille a confirmé les soupçons. Les liasses n’étaient ni dans les bagages ni dans les poches, mais soigneusement plaquées contre le corps des suspects, glissées dans les sous-vêtements et maintenues sous les habits. Une méthode censée échapper aux appareils de détection comme au regard des agents.

Au total, l’équivalent de plusieurs millions de dinars a été mis sous scellés. La somme de 76 995 euros a été comptabilisée puis saisie, tandis que les cinq personnes concernées étaient placées entre les mains des enquêteurs. Ce mode de dissimulation rappelle d’autres affaires traitées ces derniers mois, à l’image de la saisie record de près de 500 000 euros à l’aéroport d’Alger, où les billets avaient été fractionnés en centaines de petits paquets.

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Les cinq suspects remis à la brigade économique et financière de Souk Ahras

Une fois les premières formalités bouclées, le dossier a changé de mains. Les cinq interpellés ont été transférés vers la brigade de lutte contre la criminalité économique et financière de la sûreté de wilaya de Souk Ahras. Ce service a constitué la procédure judiciaire avant la présentation des concernés devant le parquet compétent.

Les faits reprochés relèvent de l’infraction à la législation régissant le change et la circulation des capitaux avec l’étranger. En Algérie, tout transfert de devises non déclaré au-delà des seuils autorisés expose son auteur à la confiscation des fonds, à de lourdes amendes et à des poursuites pénales.

Les postes frontaliers de l’est du pays figurent parmi les points les plus surveillés du territoire. La proximité avec la Tunisie et l’intensité du trafic de voyageurs en font un terrain privilégié pour les passeurs de billets, qui misent sur la masse des passages quotidiens pour se fondre dans la foule.

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