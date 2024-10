Frontière algéro-tunisienne : affluence record de véhicules pour les vacances d’automne

Depuis mardi soir, les postes-frontières de l’est entre l’Algérie et la Tunisie connaissent une affluence record, marquant le début des vacances d’automne pour les élèves. Dans les wilayas d’El Tarf, Souk Ahras et Tébessa, des files de voitures et de bus s’étendent sur des centaines de mètres, alors que des milliers de voyageurs, algériens et tunisiens, attendent de franchir la frontière.

Frontières Algérie – Tunisie : de longues files d’attentes entravent toute circulation

Selon les informations recueillies par le quotidien Echorouk, la majorité des voyageurs algériens se dirigent vers la Tunisie pour profiter de quelques jours de repos. Avec des tarifs hôteliers en baisse après la haute saison estivale, de nombreuses familles saisissent l’occasion d’un court séjour en Tunisie, encouragées par les offres attractives proposées par les établissements touristiques tunisiens.

Parmi les vacanciers, Lamine Hamana, un habitant de Constantine, confie au journal Echorouk qu’il a décidé de passer trois jours à Sousse avec sa femme et sa fille après avoir trouvé une offre alléchante. De son côté, Mohamed Choufa, venu de Guelma avec sa famille, a choisi Hammamet pour se détendre avant la reprise scolaire, espérant offrir à ses enfants une pause bien méritée.

Postes-frontières algéro-tunisiens sous pression : entre flux touristique et commerce saisonnier

Le poste d’Oum Teboul, dans la wilaya d’El Tarf, figure parmi les points de passage les plus encombrés. À Bouchebka, l’un des plus grands centres frontaliers entre les deux pays, environ 6 000 voyageurs transitent quotidiennement. Dans les centres d’El Meridj et d’Aïn Zerga, le flux est aussi important, bien que légèrement moins soutenu.

En parallèle, de nombreux Tunisiens profitent également de cette période pour faire des achats en Algérie. Les produits alimentaires et les vêtements, achetés dans les marchés et centres commerciaux des villes comme El Eulma, Aïn Fakroun ou Constantine, sont particulièrement prisés. Ces biens, une fois achetés, sont revendus en Tunisie, permettant aux commerçants de réaliser des bénéfices conséquents.

Ce phénomène saisonnier aux frontières témoigne des liens économiques et culturels qui unissent les deux pays, malgré les défis logistiques qu’il engendre pour les services frontaliers, confrontés à un afflux exceptionnel de voyageurs.