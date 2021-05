Frontière Algérie – Maroc : Une importante somme de faux Dinars saisie

Les services de la Gendarmerie nationale et les Garde-frontières procèdent à la saisie d’une importante somme de faux Dinars aux à la frontière Algéro-marocaine.

L’annoncé a été faite ce mardi 25 mai par le ministère de la Défense nationale (MDN). Cette saisie a permis également le démantèlement d’un réseau criminel composé de six individus. L’opération a eu lieu hier lundi au niveau de la zone frontalière d’Oued Bounaïm à Tlemcen.

« Les services de la Gendarmerie nationale et les Garde-frontières ont démantelé, le 24 mai 2021 au niveau de la zone frontalière de Oued Bounaïm, commune de Bab El Assa, daïra de Maghnia, wilaya de Tlemcen, un réseau criminel composé de six individus », lit-on dans le communiqué du MDN.

Plus de 3 milliards de faux billets

Le MDN a précisé, dans le même communiqué, que les individus arrêtés avaient en leur possession d’énormes sommes d’argent en monnaie nationale (billets de 1000 et 2000 dinars algériens) s’élevant à quatre milliards et 108,5 millions de centimes, dont une partie en faux billets estimée à trois milliards et 93 millions de centimes.

Selon la même source, les individus arrêtés ont tenté d’introduire ces faux billets afin de les faire circuler en Algérie avec « la complicité des réseaux criminels marocains« .

« Ces mouvements tentent de porter atteinte à la sécurité et la stabilité de l’Algérie, et à semer la confusion et la discorde parmi les fils du même peuple, ainsi qu’à commettre des actes de sabotage et à épuiser les ressources de l’économie nationale, notamment en inondant le marché national en faux billets », a ajouté la même source.