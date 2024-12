Frontière Algérie-Maroc : contrebande, trafic de drogues, orpaillage…Un bilan lourd

Le bilan des opérations menées par les forces de l’ordre au cours de ces derniers jours est particulièrement lourd. La gendarmerie a procédé à de nombreuses saisies de stupéfiants et ont démantelé plusieurs réseaux de trafic impliqués dans l’orpaillage illégal, entre autres activités criminelles.

Cette semaine, pas moins de 33 trafiquants de drogue ont été arrêtés, avec 2 quintaux et 34 kilogrammes de kif traité saisis par la gendarmerie nationale, près de la frontière avec le Maroc. Cette opération, qui s’est également soldée par la confiscation d’armes lourdes et la neutralisation de réseaux de contrebande actifs sur tout le territoire algérien, a mobilisé les forces de sécurité sur plusieurs fronts.

Par ailleurs, près de 2,5 millions de comprimés psychotropes ont été interceptés, marquant un record pour les autorités. De plus, plusieurs wilayas du sud du pays ont été le théâtre d’importantes d’opérations d’orpaillage illégal. On vous dit tout sur ces coups de filet !

Trafic de psychotropes à la frontière Algérie-Maroc : des chiffres alarmants

Récemment, la gendarmerie nationale a intercepté une quantité massive d’environ 2.460.875 comprimés de substances psychotropes. Un chiffre alarmant qui témoigne de l’ampleur de ce fléau, qui ne cesse de prendre du terrain en Algérie. Par ailleurs, une saisie record de kif traité a été enregistrée.

🟢 À LIRE AUSSI : Ordonnances falsifiées : médecin et infirmière arrêtés pour trafic de psychotropes

Au niveau de la frontière ouest avec le Maroc, une zone souvent exploitée par les trafiquants, les autorités ont démantelé un réseau de 33 individus essayant de faire entrer 2 quintaux et 34 kg de kif traité. De plus, ces trafiquants étaient armés de 3 fusils mitrailleurs de type FMPK et 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, que les forces de l’ordre ont immédiatement saisi.

Orpaillage illégal : des saisies impressionnantes de matériel et d’or brut

Une autre activité illicite se répond dans les régions minières du sud algérien : le trafic de l’or. En effet, Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam et Illizi. Sont souvent touchées par les activités d’orpaillage illégal. Cette semaine, la gendarmerie a interpelé un réseau géant de 457 trafiquants. En outre, lors de cette opération, les autorités ont mis la main sur de nombreux moyens, dont :

Des quantités significatives d’or brut et de pierres précieuses ;

4 détecteurs de métaux ;

296 générateurs électriques ;

59 véhicules ;

212 marteaux-piqueurs ;

Opération anti-contrebande : plusieurs arrestations et saisies importantes

Les autorités doublent d’efforts pour la lutte contre le commerce illicite pour assurer la sécurité des citoyens et protéger les frontières. Cela a permis l’arrestation de 25 individus impliqués dans des opérations de contrebande. Parmi les objets saisis figurent :

12 fusils de chasse et 2 pistolets automatiques ;

41.340 litres de carburant ;

128 quintaux de tabac ;

29 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande ;

Ces produits, souvent destinés au marché noir, alimentent les commerces clandestins liés à d’autres activités criminelles.

🟢 À LIRE AUSSI : Alger : une « fausse dentiste » arrêtée pour exercice illégal et usurpation d’identité

Par ailleurs, les flux migratoires irréguliers ne cessent d’augmenter. Cette semaine, les forces de l’ordre ont secouru en mer 7 personnes. Alors qu’elles tentaient une traversée périlleuse sur des embarcations de fortune. Par ailleurs, elles ont interpelé 44 migrants clandestins de diverses nationalités à travers le territoire national.