Frontière Algérie – Maroc : Arrestation d’un narcotrafiquant marocain

Des unités et des détachements de l’Armée Nationale Populaire (ANP) ont procédé à l’arrestation d’un narcotrafiquant marocain sur les frontières algero-marocaines.

En tout, treize narcotrafiquants ont été arrêtés. Ces opérations ont permis la saisie de 14 quintaux et 38,5 kilogrammes de kif traité, que les bandes criminelles tentaient d’introduire à travers les frontières avec le Maroc.

“Des détachements de l’ANP et les services de la Gendarmerie Nationale et des Garde-frontières ont arrêté, lors d’opérations distinctes au niveau des territoires des 2e et 3e Régions Militaires, 13 narcotrafiquants dont 1 de nationalité marocaine et saisi 14 quintaux et 38,5 kilogrammes de kif traité”, lit-on dans un communiqué du MDN.

10 harragas marocains interceptés

Par ailleurs, les Garde-côtes ont mis en échec, durant la période de 24 au 30 mars plusieurs tentatives d’émigration clandestine.

Ils ont procédé au sauvetage de 197 personnes qui étaient à bord d’embarcations de construction artisanale à Chlef, Tipaza, Oran, In Témouchent, Mostaganem et Tlemcen.

D’un autre côté, 155 immigrants clandestins de différentes nationalités dont 10 de marocains ont été appréhendés au Sud de l’Algerie à Bordj Badji Mokhtar, Adrar, Tlemcen, El Bayadh et In Amenas.