Front social : le RCD prévoit une « paralysie imminente du pays »

Le Rassemblement pour la culture et la démocratie RCD a dressé ce samedi 24 avril 2021, un constat alarmant de la situation politique et économique du pays, tout en mettant en garde contre « une déflagration sociale » imminente.

Lors de la réunion mensuelle du Secrétariat national du parti, tenue hier vendredi à Alger, les membres de l’exécutif ont débattu de la situation générale du pays. La réunion avait été sanctionnée par un communiqué rendu public ce samedi dans lequel le RCD a livré son constat quant à cette situation.

D’emblée, le parti de Mohcine Belabbas a réitéré « le ferme engagement des Algériens-nes à poursuivre leur combat pacifique jusqu’à la réappropriation pleine et entière de leur souveraineté », et ce, à travers la reprise des marches populaires.

S’exprimant sur la tenue des prochaines législatives, rejetées d’ailleurs par le parti, le RCD a noté que « le pouvoir intensifie la répression et les arrestations arbitraires de manifestants pacifiques, de journalistes dans l’exercice de leur métier et de tous ceux qui osent exprimer une opinion libre ».

À ce propos, le bureau exécutif du parti prévoit une large abstention des Algériens. « L’élection législative programmée pour le 12 juin prochain connaîtra la même désaffection que le peuple a réservée aux scrutins précédents », lit-on dans le communiqué.

« Tous les ingrédients d’une déflagration sociale sont réunis »

Revenant à la situation économique actuelle, le parti démocrate n’a pas caché son inquiétude, citant différents indicateurs qui ont mené à cette situation. Il s’agit de la « dépréciation fulgurante de la monnaie nationale » à la « flambée de prix sans précédent qui touche la quasi-totalité des produits alimentaires », en passant par « la panne quasi généralisée de l’outil de production ».

Une situation qui a donné naissance, selon la même source, à un « front social est en ébullition », une situation ponctuée par « les grèves qui s’enchainent et touchent de nombreux secteurs ». Des mouvements qui risquent donc de « s’intensifier davantage et provoquer une « paralysie imminente du pays », ajoute-t-on encore.

Dans la même lancée, et tout en pointant « l’incompétence de l’exécutif et son incapacité à apporter des réponses claires et efficaces aux préoccupations de la population », le RCD met donc en garde contre « une déflagration sociale » d’autant que tous « les ingrédients sont désormais réunis ».