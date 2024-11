Froid et pluie en Algérie : un début de décembre sous les perturbations climatiques

Les prévisions météorologiques annoncent des changements notables dans les conditions climatiques en Algérie pour les jours à venir. Selon les modèles numériques, plusieurs wilayas connaîtront des perturbations accompagnées de précipitations et d’une baisse des températures.

Dès mardi, un épisode de basse pression apportera des averses localisées dans les régions orientales comme Skikda, Annaba, El Tarf et Jijel. Ce système laissera place à une accalmie vendredi, avant qu’un nouvel épisode pluvieux n’affecte les régions nord, centre et est du pays dès le 7 décembre.

A partir de ce dimanche soir, des nuages accompagnés de faibles précipitations toucheront les côtes orientales. Lundi, le ciel sera généralement dégagé, mais les averses resteront possibles localement.

Une baisse des températures généralisée

Les températures matinales et nocturnes seront fraîches dans les régions nord et sahariennes. Les valeurs minimales varieront entre 5 et 6 °C dans des wilayas comme Constantine, Batna, ou Laghouat, tandis que les zones côtières afficheront des températures entre 11 et 13 °C.

Durant la journée, les températures maximales oscilleront entre 17 et 25 °C dans le nord et atteindront 29 °C dans certaines régions du sud.

Les Algériens doivent se préparer à un début de décembre marqué par une alternance de pluie, d’accalmie, et de fraîcheur. Ces conditions hivernales s’installeront progressivement, avec des précipitations modérées et des températures en baisse, notamment dans les régions orientales.

Ces changements climatiques nécessitent une vigilance accrue, notamment pour les déplacements, et une préparation adaptée aux conditions hivernales qui s’annoncent.