Frayeur à bord d’un vol vers Istanbul : un avion d’Air Algérie rebrousse chemin, voici pourquoi

Ces derniers temps, la compagnie aérienne nationale encaisse les pannes à bord de ses avions. Un nouvel incident survenu sur le vol Alger – Istanbul, du dimanche 22 septembre dernier, a de nouveau provoqué la panique des passagers d’Air Algérie.

En effet, dans un nouveau communiqué, Air Algérie a dévoilé les détails de cet incident et qui ont poussé le commandant de bord à faire demi-tour en urgence à destination de l’aéroport de Houari Boumediene à Alger.

Vols Alger – Istanbul : un avion fait demi-tour suite à une panne technique

Les faits remontent au dimanche 22 septembre 2024, le vol opéré par la compagnie aérienne nationale au départ d’Alger vers Istanbul en Turquie. Cette nouvelle panne intervient à peine un mois après un incident similaire sur un vol reliant entre Constantine et Lyon.

L’Airbus A330-200, qui opère le vol AH3018, a décollé depuis la capitale algérienne, vers 23 h 02. Cependant, à peine une heure du décollage, que l’équipage décide de faire demi-tour en urgence, en raison d’une panne technique, favorisant la sécurité de ses passagers.

Sur la vidéo, qui a été largement diffusée sur la toile, on voit les voyageurs en état de panique et les masques d’oxygène ont été déployés au-dessus des différents sièges.

Un nouveau vol programmé pour ce lundi

Une fois l’avion atterri de nouveau sur le sol algérien, la compagnie aérienne nationale fait appel à ses équipes de maintenance pour déterminer les raisons de cette panne technique. Terrifiés, plusieurs voyageurs de ce vol criaient au moment de l’incident, tandis que d’autres récitaient la Shahada.

Par ailleurs, Air Algérie a communiqué sur ce vol et a précisé que « le commandant de bord a décidé de revenir à l’aéroport d’Alger par précaution pour assurer la sécurité des passagers et de l’équipage« . En revanche, le transporteur aérien n’a pas révélé les causes de cette panne.

Air Algérie précise, aussi, que les passagers du vol en question ont été pris en charge et logés. Un nouveau vol entre Alger et Istanbul sera programmé pour ce lundi à partir de 22 h 10. La compagnie aérienne nationale s’excuse auprès de ses voyageurs tout en les rassurant qu’elle s’engage à assurer toutes les normes de sécurité internationale.

