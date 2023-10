Fraude sur l’allocation chômage : voici ce que risquent les contrevenants

Depuis son lancement, l’allocation chômage fait de nombreux adeptes en Algérie. Preuve en est, la plateforme permettant de s’inscrire, « Minha », est aujourd’hui un des sites les plus visités du web algérien avec 3 millions de clics en un mois (Google Analytics).

Alors que le dispositif connait une popularité croissante dans le contexte actuel de recherche d’emploi, le nombre de fraudeurs est, lui aussi, plus important. Face à cette situation, les autorités redoublent de vigilance et ont mis en place un système de vérification spécial.

Allocation chômage : le ministère met en garde les fraudeurs

L’Agence Nationale de l’Emploi (ANEM) a récemment annoncé qu’elle effectuerait une révision complète et un audit des listes de bénéficiaires de ses services, dans le but de renforcer la transparence et de garantir que les fonds atteignent ceux qui en ont réellement besoin.

Le directeur général de l’emploi et de l’insertion au ministère du Travail, Mohamed Cherif Boudiaf, a souligné que la plateforme Minha est connectée à une base de données couvrant tous les secteurs d’activité. Avant d’octroyer les allocations chaque mois, une vérification minutieuse est effectuée pour déterminer l’éligibilité des demandeurs et identifier toute fraude éventuelle.

Boudiaf a également révélé la présence de cas de fraude, qui ont été traités avec des mesures appropriées. La première étant le gèle immédiat du versement de l’allocation. Les fraudeurs sont aussi amenés à rembourser les fonds illégalement obtenus.

Vers l’augmentation des salaires moyens et faibles et des pensiosn de retraites

En parallèle, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a pris des mesures importantes pour améliorer la situation économique et sociale du pays. Cela comprend l’augmentation des salaires moyens et faibles, ainsi que la révision des pensions de retraite. De plus, une augmentation de l’allocation de chômage a été décidée en janvier 2023, celle-ci est ainsi passée de 13 000 à 15 000 DA.

Ces augmentations salariales et améliorations des allocations de chômage visent à offrir de meilleures perspectives aux citoyens, en particulier aux jeunes chômeurs à la recherche de meilleures opportunités d’emploi, d’après la même source.