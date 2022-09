Alger : il volait des pensions de retraite, un fraudeur arrêté

Les responsables de la sécurité de la wilaya d’Alger ont déclaré aujourd’hui avoir arrêté un homme dans cette même ville qui se faisait passer pour un facteur de poste, et qui a frauduleusement volé des pensions de retraite auprès de plusieurs citoyens, provoquant terreurs et questionnement auprès de ces derniers.

«Les fraudes se font nombreuses aujourd’hui et les faits à ce se sujet diversifient , cela nous surprend de plus en plus. » C’est ce que déclare des habitants de la région .

Fraudes et vols de pensions de retraite, quelles conséquences ?

Selon un communiqué de l’Agence nationale de sécurité, l’incident a suscité un grand nombre de plaintes des citoyens qui se sont fait arnaqués, selon ces derniers , ils ont été volés et d’une façon surprenante . Le suspect aurait malicieusement visé des catégories d’hommes et de femmes âgés à la poste afin de les surveiller de façon précoce pendant qu’ils retiraient leurs pensions de retraite , pour ensuite les suivre et se faire passer pour un facteur de poste, c’est ainsi qu’une dizaine de personnes se sont retrouvées arnaquées par ce monsieur .

A la suite des plaintes, la personne été identifiée et le communiqué d’aujourd’hui a exprimé : « Permettre à la brigade nationale d’identifier et d’appréhender des suspects sous la surveillance continue du parquet de district compétent . »

Après enquête et poursuite judiciaire, le suspect a été déféré devant les services de districts compétents. L’identifiant a été condamné dans le cas d’usurpation d’identité liée à une profession réglementée pour vol.