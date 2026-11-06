1 600 milliards de préjudice : 59 arrestations et un patrimoine de 163 milliards de centimes récupéré

Derrière des registres commerciaux et des transactions en apparence ordinaires, une vaste opération financière dissimulait un mécanisme de fraude à plusieurs milliards de centimes. Les enquêteurs de la police ont mis au jour un réseau criminel spécialisé dans la falsification de documents bancaires et commerciaux, l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent. L’opération, menée dans l’est du pays, a conduit à l’arrestation de 59 personnes et à la récupération d’un patrimoine financier et immobilier estimé à plus de 163 milliards de centimes.

Réseau criminel : des transactions fictives pour détourner des milliards de centimes

L’enquête menée par le service régional de lutte contre la criminalité organisée (SRLCO) de l’Est, basé à Constantine, a permis de remonter jusqu’à un réseau qui s’appuyait sur des registres commerciaux fictifs et de fausses opérations commerciales pour dissimuler ses activités.

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Selon les explications de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), les investigations ont débuté après la détection de transactions financières suspectes qui s’étendaient à plusieurs wilayas du pays.

Les enquêteurs ont alors identifié un système de dissimulation permettant de faire circuler d’importantes sommes d’argent en dehors des circuits légaux. Ce mécanisme aurait causé un préjudice financier au Trésor public dépassant les 1 600 milliards de centimes, précise la police.

32 biens immobiliers, 35 véhicules et des métaux précieux saisis

L’intervention, menée sous la supervision du parquet compétent, a permis aux policiers de récupérer une partie des avoirs issus des activités présumées du réseau.

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Le patrimoine saisi comprend notamment :

32 biens immobiliers, dont des villas, des appartements de luxe, des logements et des locaux commerciaux ;

35 véhicules de différentes catégories ;

Plus de 5 kilogrammes de bijoux et de métaux précieux ;

Plus de 400 millions de centimes en espèces ;

119 comptes bancaires.

Les enquêteurs ont également saisi des documents commerciaux fictifs et des cachets contrefaits, utilisés dans le dispositif frauduleux.

La valeur globale des avoirs financiers et immobiliers récupérés dépasse ainsi les 163 milliards de centimes, selon le communiqué de la police.

59 suspects présentés devant la justice à Annaba

Au total, les policiers ont interpellé 59 personnes soupçonnées d’appartenir à ce réseau criminel organisé.

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À l’issue de l’enquête, les suspects ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal d’El Hadjar, dans la wilaya d’Annaba.

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L’affaire porte ainsi sur plusieurs infractions économiques, notamment la falsification de documents bancaires et commerciaux, l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent.