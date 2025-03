Fraude aux visas pour l’Europe : une agence de voyages au cœur d’un vaste trafic en Algérie

Les autorités algériennes ont réussi à mettre fin à un trafic de faux visas, impliquant une agence de voyage située à Jijel. Cette agence, loin de se contenter de son rôle légitime, s’était transformée en une plaque tournante pour l’obtention illégale de visas pour le Royaume-Uni.

Une enquête a été ouverte suite à l’interpellation d’un passager à l’aéroport de Houari Boumediene à Alger, sur le point d’embarquer vers Londres. Alors que son visa semblait en règle, une alerte envoyée par l’ambassade britannique en Algérie a permis de déjouer cette tentative de voyage illégale.

Faux visas pour l’Europe : un trafic démantelé, des sommes d’argent importantes en jeu

Les investigations ont permis aux enquêteurs d’identifier et de déterminer l’origine de ce document frauduleux. En effet, ils ont réussi à remonter jusqu’à une agence de voyages, située à Jijel. Ce bureau, qui se cachait derrière des services touristiques, activait dans la falsification des dossiers de visa pour l’Europe, y compris pour le Royaume-Uni.

Avec l’aide d’un complice, qui se chargeait de trouver des clients et de déposer les dossiers de visa aux centres concernés, le gérant de cette agence de voyage créait de fausses autorisations de travail et d’attestations d’assurances pour les dossiers de visa. Près de 40 demandes de faux visas auraient été traitées, en deux ans, révèle l’arabophone Ennahar. Les faux visas étaient fabriqués avec une précision tells qu’ils pouvaient tromper les contrôles de routine à l’aéroport.

Pour obtenir frauduleusement ce visa, les clients de cette agence de voyage déboursaient des sommes importantes allant jusqu’à 7000 euros (près de 100 millions de centimes), pour voyager illégalement en Europe.

Un troisième suspect arrêté

L’enquête préliminaire a abouti à l’interpellation de ces deux personnes, mais aussi d’un troisième suspect, un client de cette agence, originaire d’El Milia, à l’aéroport de Houari Boumediene d’Alger qui était sur le point de quitter le territoire national pour le Royaume-Uni. Son affaire a été révélée après la confirmation de la falsification de son visa. Par ailleurs, lors des perquisitions, en plus des documents falsifiés, les enquêteurs ont mis la main sur un important matériel informatique qui avait permis à ce réseau d’exercer son activité.

Le tribunal correctionnel de Dar El-Beida a poursuivi le propriétaire de l’agence de voyage, et les deux autres accusés, pour des délits de falsification des documents commerciaux et bancaires, d’utilisation de documents commerciaux et bancaires falsifiés et d’usage de faux.

Lors de l’audience, les accusés ont avoué leur implication dans ce trafic et ont reconnu avoir perçu des sommes considérables. De son côté, l’accusé principal a reconnu avoir falsifié de nombreux documents officiels, et qu’il avait changé de lieu de résidence pour continuer ses activités illégales.

Cette affaire met en lumière un réseau sophistiqué de falsification de visa et souligne les risques encourus par les personnes qui font souvent appel à des intermédiaires pour obtenir illégalement leurs documents de voyage.

