Fraude aux législatives : le MSP maintien ses accusations

Le mouvement de la société pour la paix MSP a réagi ce jeudi 24 juin 2021, aux résultats définitifs du scrutin législatif du 12 juin, faisant ainsi part des ambitions du parti et des actions qu’il projette de mener dans l’avenir.

Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, la formation politique d’Abderrazak Makri a d’emblée exprimé « sa fierté du résultat qu’elle a obtenu » aux élections malgré « ce qu’a été constaté comme manipulations qui sont désormais connues de tous ».

« Malgré que les résultats définitifs ont été officiellement rendus, hier par le Conseil Constitutionnel, « le MSP tient toujours à sa protestation contre la fraude systématique des reliquats de la Îssaba, qui l’ont éloigné de sa véritable position de premier plan ». Ainsi, le parti estime que « le Conseil Constitutionnel n’est pas parvenu à rendre les résultats réels ».

Ceci dit, le parti de Makri s’est dit résigné à faire avec les résultats définitifs proclamés par le Conseil constitutionnel. Le MSP s’est également exprimé sur le prochain gouvernement qui devra être nommé incessamment.

Nous appelons les autorités à un dialogue stratégique concernant le présent et l’avenir du pays et à tout mettre en œuvre pour faciliter la réalisation de la revendication de consensus national et la formation d’un gouvernement d’union nationale », lit-on encore dans le communiqué.

Le MSP annonce sa candidature pour la présidence de l’APN

Ce gouvernement, estime encore le MSP, devra se doter d’une élite politique et sociale qui lui permettra de réaliser les aspirations les plus importantes pour les citoyens et pour l’avenir ». À ce propos, il appelle les partis qui ont gagné dans le scrutin à « entamer un dialogue transparent afin de sortir avec ce qui est de mieux pour le pays ».

Dans le même sillage, le MSP a indiqué qu’il s’apprête à « lancer des contacts pour le dialogue avec toute la composante de la classe politique parmi les participants aux élections et ceux qui n’ont pas participé ».

Par ailleurs, le mouvement a annoncé qu’il se portera candidat à la présidence de la prochaine Assemblée populaire nationale APN, tout en précisant la désignation de Ahmed Sadouk président du groupe parlementaire du MSP.

Pour rappel, après la proclamation des résultats définitifs des législatives, le MSP est venu dans la troisième position avec 65 sièges après le FLN avec 98 sièges et les indépendants avec 84 sièges.