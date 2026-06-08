Fraude au BAC 2026 : 4 ans de prison ferme contre un candidat et son complice à Tlemcen

La justice poursuit sa lutte contre la fraude aux examens du baccalauréat. Le tribunal de Tlemcen a condamné deux individus à quatre ans de prison ferme pour tentative d’atteinte à l’intégrité des épreuves.

Selon un communiqué du procureur de la République près le tribunal, les faits remontent à la veille, lorsque les services de sécurité ont été alertés après qu’un candidat libre a été surpris en train d’utiliser son téléphone portable durant l’examen. Une enquête a été immédiatement ouverte, donnant lieu à une expertise du contenu du téléphone.

🟢 À LIRE AUSSI : Deux sœurs finissent en prison pour fraude au BAC 2026

Les investigations ont révélé l’existence d’un enregistrement audio entre le candidat et un second individu, mettant en évidence une tentative de fuite des réponses. Les deux suspects ont été présentés devant le parquet puis jugés en comparution immédiate pour tentative d’atteinte à la probité des examens à l’aide de moyens électroniques. Ils ont écopé chacun de quatre ans de prison ferme, assortis d’un mandat de dépôt et de la confiscation des objets saisis.

Biskra : 2 soeurs placées en détention

Par ailleurs, une affaire similaire a été enregistrée à Biskra. Le tribunal a ordonné, ce dimanche, le placement en détention provisoire de deux accusées impliquées dans la fuite du sujet de langue arabe et littérature, avec une audience fixée au lundi 8 juin 2026.

Les premières investigations ont révélé que l’une des suspectes avait tenté d’obtenir les réponses de l’examen par téléphone, avec la complicité de sa sœur, en utilisant une connexion Bluetooth, comme l’a confirmé l’analyse technique du téléphone.

🟢 À LIRE AUSSI : Bac 2026 : une mesure inédite annoncée au profit des candidats

Les deux accusées ont été poursuivies pour diffusion de sujets et réponses d’examen à l’aide de moyens de communication à distance, dans le cadre d’une procédure de flagrant délit.

Cette affaire a été déclenchée à la suite d’une plainte déposée par la direction de l’éducation de la wilaya de Biskra, après la détection d’un cas suspect de triche. Une candidate, scolarisée au lycée Larbi Ben M’hidi, a été surprise en possession d’une oreillette Bluetooth dissimulée, utilisée pour tenter de recevoir des réponses en pleine épreuve.

🟢 À LIRE AUSSI : Sujets du BAC 2026 : le ministère de l’Éducation lance un avertissement