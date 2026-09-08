Fraude à l’importation de voitures : la Gendarmerie lance un avis de recherche

Un simple numéro WhatsApp doté d’un indicatif étranger est au cœur d’une nouvelle affaire de fraude.

La Gendarmerie nationale de Tizi Ouzou vient de rendre public un appel à témoins visant un homme désigné par les initiales T.A., soupçonné d’avoir monté une vaste escroquerie autour de la vente et de l’acheminement de voitures depuis les Émirats arabes unis vers l’Algérie. Plusieurs personnes auraient déjà perdu de l’argent dans ce circuit.

Dans son communiqué, le corps de sécurité précise que le mis en cause démarchait ses interlocuteurs à travers la messagerie WhatsApp, en utilisant la ligne +971555781337. Un préfixe qui renvoie directement vers le territoire émirati. L’homme se présentait comme un intermédiaire capable de faire venir des véhicules du Golfe, moyennant des versements réalisés en amont.

Escroquerie à l’importation de véhicules : le mode opératoire décrypté

Le schéma est désormais bien connu des enquêteurs. Le vendeur autoproclamé installe la confiance à distance, échange des photos, annonce des tarifs séduisants, puis réclame une avance. Une fois l’argent transféré, le contact se raréfie avant de disparaître totalement. C’est exactement ce que décrit la Gendarmerie dans le dossier ouvert à Tizi Ouzou.

Ce type de fraude prospère depuis l’assouplissement des règles d’entrée des voitures d’occasion sur le marché national. Des réseaux se sont engouffrés dans la brèche, à l’image de ces agences fictives qui écoulent de faux dossiers d’importation de véhicules de moins de trois ans sur les réseaux sociaux, en affichant des prix bien en deçà de ceux pratiqués par les concessionnaires agréés.

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La Gendarmerie de Tizi Ouzou ouvre ses portes aux victimes et aux témoins

L’appel diffusé ne se limite pas à la seule wilaya de Tizi Ouzou. Toute personne qui estime avoir été lésée par cet individu, mais aussi celles qui ont simplement traité ou correspondu avec lui, sont invitées à se manifester. Le témoignage d’un interlocuteur non spoliée peut, lui aussi, éclairer les investigations.

Deux portes d’entrée sont proposées. Les concernés peuvent saisir le procureur de la République près le tribunal de Tizi Ouzou. Ceux qui résident loin de la Kabylie ont la possibilité de se rendre dans n’importe quelle brigade territoriale du pays, la démarche restant valable sur l’ensemble du territoire.

Sur place, deux options s’offrent à eux : déposer une plainte en bonne et due forme, ou livrer de simples renseignements susceptibles d’aider les gendarmes. Chaque élément recueilli renforce le dossier judiciaire en construction.

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