« Frankenstein », dernier-né des variants du Covid-19 : faut-il craindre une nouvelle vague ?

Faut-il s’alarmer du nouveau variant du Covid-19, surnommé « Frankenstein » ? Selon l’Organisation mondiale de la Santé, le XFG connaît une croissante rapide par rapport aux autres variants co-circulants à l’échelle mondiale.

Le nouveau variant du Covid-19, officiellement nommé XFG et surnommé Frankenstein, connaît une hausse de contaminations depuis plusieurs semaines dans le monde. Le surnom provient de son origine : il est le résultat du mélange de plusieurs souches de coronavirus, faisant écho à la création hybride imaginée par Mary Shelley.

Depuis trois ans, la rentrée scolaire dans plusieurs régions du monde coïncide systématiquement avec la hausse des contaminations au coronavirus. Cette épidémie annuelle est due à plusieurs facteurs interdépendants. Parmi eux, on retrouve la baisse des températures et l’abandon généralisé des gestes barrières et du port du masque.

En quoi consiste le nouveau variant Frankenstein ?

L’Organisation mondiale de la Santé surveille un nouveau variant, le XFG. L’OMS indique que la prévalence du XFG est en augmentation mondiale. Cette hausse coïncide avec une augmentation simultanée des cas et des hospitalisations dans plusieurs pays d’Asie du Sud-Est où le variant est répandu. Il a été identifié pour la première fois dans un prélèvement du 27 janvier 2025. Depuis juin 2025, il fait partie des sept virus variant du SARS-Cov-2 sous surveillance suivis par l’OMS.

Cependant, l’OMS se veut rassurante : les données actuelles n’indiquent pas que le Frankenstein cause des formes plus graves ou des décès que les autres variants en circulation.

L’Organisation mondiale de la Santé considère que le risque supplémentaire pour la santé publique posé par le variant XFG est faible à l’échelle mondiale. Elle estime par ailleurs que les vaccins anti-Covid-19 devraient conserver leur efficacité contre ce variant, aussi bien pour prévenir les formes symptomatiques que les cas graves. Par conséquent, il n’y a pas de raison pour paniquer pour le moment.

Quels sont les symptômes de « Frankenstein », le nouveau variant du Covid-19 ?

Les symptômes du variant Frankenstein sont largement comparables à ceux d’une grippe : fièvre, maux de tête, courbatures, toux et mal de gorge. Actuellement, ce variant ne provoque pas de formes graves chez les personnes qui ne sont pas considérées à risque.

Pour prévenir les formes graves du virus et limiter sa propagation, les recommandations restent inchangées :

Vaccination : elle est maintenue pour les personnes à risque de plus de 65 ans, les femmes enceintes, individus avec des maladies chroniques, et ceux en contact avec ces groupes ;

Isolement : il est conseiller aux personnes présentant des symptômes de s’isoler ;

Gestes d’hygiène : notamment le lavage régulier des mains et l’aération des espaces.

