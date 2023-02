François Mazure : « Tipaza est un incontournable du tourisme en Algérie »

Le journaliste belge François Mazure tente l’aventure d’un voyage authentique en Algérie. En effet, par le biais de son reportage « Un monde à part », il raconte son voyage en Algérie et fait découvrir, aux étrangers, les facettes cachées de l’Algérie.

Séduit par la convivialité sans limites des Algériens, mais aussi par la diversification des paysages en Algérie, François Mazure recommande vivement, aux voyageurs aguerris, de choisir l’Algérie pour leurs prochains vacances. Dans un nouvel épisode de son émission « un monde à part », le touriste belge part à la découverte de Tipaza.

Tipaza, un incontournable du tourisme en Algérie

En début de sa vidéo, François Mazure reconnait que la ville de Tipaza est « clairement un incontournable du tourisme algérien ». Et ce, notamment pour les membres de la diaspora algériennes qui optent pour des vacances dans cette ville, pour profiter de sa station balnéaire, de ses différents restaurants qui proposent les spécialités culinaires de la région. Mais aussi, pour découvrir ces merveilleuses ruines romaines.

En effet, entre ses amphithéâtres, ses thermes et temples romains, à Tipaza, on retrouve tout ce qui illustre le passage de l’époque romaine sur les terres algériennes. Pour ce voyageur belge, cette ville est un « site merveilleux » à bord de la méditerranées, qui allie entre l’eau turquoise, les bords de la montagne boisés et la verdure.

Par ailleurs, dès ses premiers pas au niveau de l’amphithéâtre dédié aux batailles de gladiateurs, François Masure ne cesse d’exprimer son émerveillement face à ce qui reste de ce site historique de Tipaza. « On dirait presque un décor reconstitué à tel point, c’est beau, mais non, c’est bien réel, tous ça est authentique » confirme le journaliste d’Un Monde à part.

Tipaza regorge d’histoires qu’on peut raconter aujourd’hui

Lors de sa visite aux ruines romaines de Tipaza, François Mazure fait la rencontre d’un jeune Algérien qui interprète un morceau de musique nostalgique avec sa guitare et qui a offert au Belge un petit moment sympa. Dans sa vidéo, François Mazure avoue, avant son voyage, il ne s’attendait pas du tout à trouver des vestiges de l’empire romain en Algérie.

Selon lui, c’est très rare de trouver de merveilles antiques comme celles de Tipaza. Notamment, où on peut se balader librement. En effet, François Mazure se voit « être dans la peau d’un archéologue qui découvre un site absolument incroyable.

Le voyageur belge se rappelle qu’il a quelques décennies, l’Algérie était un pays touristique, mais « qui avec le temps s’est un peu fermé ». Aujourd’hui, ce pays déploie ses efforts pour s’ouvrir à nouveau vers le monde et de rendre les choses plus accessibles.

Comme conseil de voyage, François Mazure recommande vivement aux voyageurs aguerris et débrouillards, qui aiment aller hors des sentiers battus, de venir en Algérie qui reste un pays très authentiques.

