François Mazure de retour en Algérie : une nouvelle série vidéo sur « Les visages de la Casbah »

Fort de ses 20 ans d’expérience de la RTBF et deux ans après son séjour dans le pays, le reporter François Mazure est de retour en Algérie pour présenter « Les visages de la Casbah« . Cette nouvelle série de vidéos est dédiée aux artisans qui font vivre et évoluer la Casbah, lieu emblématique de la capitale.

Reporter et anthropologue de formation, François Mazure explore depuis plusieurs années des lieux insolites, des communautés étonnantes et des métiers hors du commun pour le célèbre magazine « Un monde à Part ». D’ailleurs, il y a deux ans, il a consacré un reportage détaillé pour raconter chaque détail de son séjour en Algérie.

En mode « Vlogging », le globe-trotteur part en quête de toujours plus de lieux insolites et surprenants. De la Cité lacustre de Ganvié au Bénin, au plus grand cimetière d’avion en Arizona, en passant par le plus grand désert du Sahara et jusqu’à atterrir à la Casbah d’Alger… le dépaysement est garanti.

À LIRE AUSSI : Marcher 100 km en 5 jours : l’aventure de Nora, signée YaniSport, pour revenir Là où tout a commencé

Le globe-trotteur belge François Mazure lance sa nouvelle série « Les visages de la Casbah »

Dans cette nouvelle série de vidéos, François Mazure invite les spectateurs à découvrir la Casbah d’Alger, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, où il y a tant d’histoires et de choses différentes à raconter.

« Après deux ans, je suis de retour à la Casbah d’Alger, et depuis je fais une série de rencontres avec beaucoup d’artisans. J’ai décidé dans les quelques semaines, de vous faire toute une série de portraits de ces habitants et artisans qui ont fait et qui font encore la Casbah d’Alger« , annonce le journaliste dans sa petite vidéo mise en ligne le lundi 12 mai 2025.

Par ailleurs, François Mazure invite sa communauté à suivre cette émission pour découvrir « un savoir-faire ancestral et une profonde tradition artisanale qui se perpétue depuis des générations« .

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Un Monde à part – RTBF (@unmondeapart_rtbf)

L’attrait d’Alger était irrésistible pour le journaliste d' »Un monde à part ». Conquis par les lumières de ses ruelles, la chaleur de son accueil et le goût mémorable de sa Loubia, il a décidé de prolonger son expérience en y retournant pour filmer de nouvelles vidéos.

Inspiration : l’Algérie comme destination touristique

Le journaliste belge a partagé, il y a quelques mois, son expérience positive de voyage en Algérie lors d’une chronique radiophonique sur RTBF. Inspiré par son séjour, en marge du festival international du tourisme saharien, il a décrit l’Algérie comme une vaste destination aux paysages, cultures et histoires exceptionnels.

Par ailleurs, Mazure a souligné que malgré un tourisme discret, l’Algérie offre une expérience authentique aux voyageurs. D’ailleurs, lors de son séjour, il a visité Alger, Ghardaïa et Timimoun, se disant émerveillé par la richesse de ce qu’il a vu et l’hospitalité naturelle des Algériens.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Un Monde à part – RTBF (@unmondeapart_rtbf)

À l’issue de son voyage, François Mazure a été conquis par l’authenticité, la diversité et l’hospitalité de l’Algérie et encourage vivement à la découvrir.

À LIRE AUSSI : Kylian Mbappé promeut le tourisme en Algérie : ses paysages et ses trésors sous les projecteurs