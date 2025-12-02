François Hollande victime d’un cambriolage à Paris : deux Algériens mis en examen

L’ancien président français, François Hollande, et l’actrice Julie Gayet ont été cambriolés à leur domicile parisien le 22 novembre dernier. Les voleurs ont notamment dérobé une montre avant d’être arrêtés une semaine après les faits.

L’affaire a rapidement progressé : moins d’une semaine après l’incident, deux hommes ont été interpellés, puis mis en examen par la justice pour vol en bande organisée. Encore une fois, le profil des malfaiteurs pointé du doigt en France. Selon le parquet de Paris, les deux hommes sont « nés en décembre 1994 et février 1995 en Algérie« .

« Une enquête pour vol en bande organisée diligentée par le deuxième district de police judiciaire a conduit à l’interpellation de deux hommes nés en décembre 1994 et février 1995 en Algérie« , explique le parquet de Paris.

L’ancien président français, François Hollande, victime d’un cambriolage

Le cambriolage dont ont été victimes François Hollande et sa compagne Julie Gayet à leur domicile au 20e arrondissement de Paris le 22 novembre 2025 a conduit à l’incarcération de deux hommes d’origine algérienne.

Selon le parquet de Paris qui a communiqué sur l’incident lundi 1er décembre, les deux hommes ont été mis en examen puis écroués suite à ce cambriolage.

L’enquête pour vol en bande organisée, menée par le 2e district de police judiciaire après le cambriolage, a permis l’interpellation des deux malfaiteurs. Ces derniers, d’origine algérienne, ont été déférés, mis en examen puis placés en détention provisoire le 28 novembre 2025.

L’entourage de l’ancien président français a précisé à l’AFP que les conséquences du cambriolage avaient été minimales grâce à la réactivité des forces de l’ordre.

« Peu de conséquences »

Selon les premiers éléments de l’enquête, seule une montre aurait été dérobée de la résidence parisienne de François Hollande.

Cet incident remet en lumière, une fois de plus, l’origine algérienne des deux suspects interpellés. L’identité des deux hommes, nés en Algérie en 1994 et 1995 et placés en détention provisoire pour vol en bande organisée, soulève des interrogations dans un contexte où la criminalité impliquant des ressortissants étrangers est souvent scrutée.

Ce cambriolage fait écho à une autre affaire très médiatisée : il intervient en effet quelques semaines seulement après le vol au musée du Louvre, dont l’un des membres du commando impliqué était également de nationalité algérienne. Ces deux affaires successives pourraient alimenter les débats sur la sécurité et la délinquance en France.

