Franck Ribéry, ancienne star du foot français, bientôt en visite en Algérie

L’ancien international français Franck Ribéry a récemment annoncé qu’il se rendra prochainement en Algérie, à Oran. Cette révélation a été faite lors d’un direct sur les réseaux sociaux, où il s’est exprimé avec enthousiasme en compagnie de son ami Seddik, originaire de cette ville emblématique de l’Ouest algérien.

Franck Ribéry attendu à Oran : une nouvelle preuve de son lien avec l’Algérie

Ribéry s’inscrit ainsi dans la lignée d’autres légendes du football mondial, comme Zinedine Zidane et Karim Benzema, qui ont également visité l’Algérie. Cependant, à la différence de ces deux grandes figures, qui ont des racines algériennes, Ribéry n’a pas d’origines dans le pays. Ce lien privilégié, il le doit à son épouse Wahiba, d’origine algérienne, avec qui il partage sa vie depuis 2002.

Converti à l’Islam en 2006, Franck Ribéry, devenu Bilal Youcef Mohamed, a toujours revendiqué fièrement ses convictions religieuses et son attachement à la culture algérienne. Père de cinq enfants, il leur a donné des prénoms musulmans : Hiziya, Shahinez, Seïf el Islam, Mohammed et Keltoum. Ces choix traduisent son profond respect pour les traditions et son lien avec l’héritage de son épouse.

Franck Ribéry et l’Algérie : un lien fort

Tout au long de sa carrière, qui s’est étendue de 2000 à 2022, Ribéry n’a cessé d’exprimer son affection pour l’Algérie. En 2009, il avait soutenu les Fennecs lors des barrages pour la Coupe du monde 2010, affirmant au journal Le Buteur : « J’aime l’Algérie et je le dis sincèrement. Ce n’est pas juste parce que ma femme est algérienne, mais parce que cela vient du cœur. »

Le couple Ribéry a déjà visité l’Algérie, notamment la région de Tlemcen, qu’ils décrivent comme une destination mémorable en raison de l’accueil chaleureux reçu. En 2023, Wahiba Ribéry avait publié une photo de leurs enfants portant fièrement le maillot de l’équipe nationale algérienne, témoignant une fois de plus de leur attachement au pays.

Avec cette nouvelle visite prévue à Oran, Franck Ribéry confirme encore une fois la place particulière que l’Algérie occupe dans sa vie, autant par ses liens familiaux que par son respect pour la culture algérienne.